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Posted 22 января, 13:44

Published 22 января, 13:44

Modified 22 января, 13:46

Updated 22 января, 13:46

Ефимов: Для продолжения Арбатско-Покровской линии метро используют два ТПМК

Ефимов: Для продолжения Арбатско-Покровской линии метро используют два ТПМК

22 января 2025, 13:44
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал подробности реализации проекта по строительству тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново». Для выполнения работ будут задействованы два ТПМК диаметром шесть метров.

танции «Щелковская» и «Гольяново» располагаются на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, пишут stroi.mos.ru.

Как пояснил Владимир Ефимов, планируется проложить два тоннеля на участке около 1,7 километра. Предполагается, что эти тоннели будут однопутными и пройдут от монтажной камеры за тупиками станции «Щелковская» на Уральской улице до станции «Гольяново» на Уссурийской улице.

Ефимов также рассказал об оборудовании, которое будет задействовано в строительстве. Речь идет о тоннелепроходческих комплексах «Анастасия» и «Лия». По словам Ефимова, комплекс «Лия» имеет опыт работы на БКЛ и других линиях Московского метрополитена, а комплекс «Анастасия» ранее использовался при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца.

После завершения прокладки тоннелей планируется провести засыпку монтажной камеры и благоустроить территорию района, включая создание зеленой аллеи для отдыха горожан.

Как отметил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, реализация проекта улучшит транспортную доступность для 160 000 жителей Гольянова, а также на четверть сократит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию метро «Щелковская».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о завершении плановых работ, которые проводились в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».

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