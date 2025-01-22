Ефимов: Для продолжения Арбатско-Покровской линии метро используют два ТПМК

Posted 22 января, 13:44
Published 22 января, 13:44
Modified 22 января, 13:46
Updated 22 января, 13:46
танции «Щелковская» и «Гольяново» располагаются на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, пишут stroi.mos.ru.
Как пояснил Владимир Ефимов, планируется проложить два тоннеля на участке около 1,7 километра. Предполагается, что эти тоннели будут однопутными и пройдут от монтажной камеры за тупиками станции «Щелковская» на Уральской улице до станции «Гольяново» на Уссурийской улице.
Ефимов также рассказал об оборудовании, которое будет задействовано в строительстве. Речь идет о тоннелепроходческих комплексах «Анастасия» и «Лия». По словам Ефимова, комплекс «Лия» имеет опыт работы на БКЛ и других линиях Московского метрополитена, а комплекс «Анастасия» ранее использовался при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца.
После завершения прокладки тоннелей планируется провести засыпку монтажной камеры и благоустроить территорию района, включая создание зеленой аллеи для отдыха горожан.
Как отметил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, реализация проекта улучшит транспортную доступность для 160 000 жителей Гольянова, а также на четверть сократит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию метро «Щелковская».
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о завершении плановых работ, которые проводились в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».