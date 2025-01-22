Ефимов: Для продолжения Арбатско-Покровской линии метро используют два ТПМК

Ефимов также рассказал об оборудовании, которое будет задействовано в строительстве. Речь идет о тоннелепроходческих комплексах «Анастасия» и «Лия». По словам Ефимова, комплекс «Лия» имеет опыт работы на БКЛ и других линиях Московского метрополитена, а комплекс «Анастасия» ранее использовался при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца.