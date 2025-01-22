Готовимся к итоговому собеседованию: советы, страхи и личный опыт школьников

Posted 22 января, 05:21
Published 22 января, 05:21
Modified 22 января, 05:23
Updated 22 января, 05:23
Итоговое собеседование — это первый экзамен, который приходится сдавать учащимся 9 класса. Работа состоит из 4 заданий: чтение текста вслух, пересказ с добавлением цитаты, монолог (описание картинки) и диалог с учителем. Устный экзамен направлен на проверку коммуникативных способностей школьников, где, в первую очередь, оценивается грамотность речи. В общей сложности экзамен длится до 16 минут, но за это время школьники успевают испытать большой стресс.
Всех обучающийся готовят к экзамену заранее, стараясь при этом донести до детей важность работы. В первую очередь объясняется структура и критерии оценивания, а далее начинаются тренировки. Прорабатывается сначала первая часть работы, затем последующие — по порядку. После изучения основных моментов, на которые стоит обратить внимание, дети проходят демоверсию экзамена.
В зависимости от учебного заведения и преподавателя, процесс подготовки может немного отличаться, но в целом все школьники получают шаблон, по которому нужно описывать картину, представленную на экзамене. Также они тренируются в чтении сложных элементов, таких как фамилии, даты, технические термины и так далее.
За месяц до экзамена провели пару занятий, на которых разобрали примерные темы, поупражнялись в произношении числительных. Что касается пересказа, то каждый ученик сдал его учителю пару раз, и на этом, собственно, подготовка закончилась. Лично я никак не готовилась, если не считать полноценного сна накануне экзамена, — делится с корреспондентом TagilCity.ru своим опытом в сдаче экзамена ныне 11-классница Вера.
В другой школе, например, учитель для успешного пересказа рекомендует выполнять задания по составлению плана с выделением главных тезисов. Последнее задание (диалог) часто совсем не выносится на подготовку.
В школе готовят по-разному, в зависимости от учителя. Мы готовились за полгода. Сначала к пересказу. Здесь мы нарабатывали навык составления плана текста, то есть выделяли ключевые фразы. Потом к описанию картинки, диалог даже не трогали, так как это просто, — рассказывает о подготовке школьница Таисия.
Страх — неотъемлемая часть любого экзамена. Это знакомо и ученикам в школе, и студентам в вузе, и курсантам в автошколе. Особенно страшно, когда ты проживаешь этот опыт впервые, как это и происходит на итоговом собеседовании. Кроме того, значительное влияние оказывает мнение преподавателей. Многие ученики сталкиваются с давлением со стороны учителей.
Я боялась, потому что это первый экзамен, и в случае «не сдачи» тебя не допустят к остальным. Зачем-то в школе нагнетают, мол «вы не понимаете всей серьезности, вас не допустят» — это и пугает, хотя экзамен легкий, — рассказывает Таисия о своих переживаниях.
Из-за стресса школьники впадают в ступор, теряют мысль и совершают глупые ошибки, которые в других обстоятельствах они бы не допустили.
Больше всего я боялась ступора. Что растеряюсь и не смогу связать двух слов — сообщает о страхах перед экзаменом Вера.
Вследствие волнения 9-классники забывают важные детали, например, вставить цитату в пересказ или ключевые моменты текста. Насчет текста тоже появляются определенные страхи, ведь это факт, который от тебя уже не зависит.
Переживала, что будет сложный текст или забуду сказать цитату, ключевой момент — рассказывает Арина.
Итоговое собеседование в 9 классе — это важный этап для каждого школьника, который вызывает волнение даже у самых подготовленных учеников. Некоторые ребята столкнулись со сложностями, связанными с нервами и пересказом текста.
Я получила 17 баллов из 20. Баллы сняли за пересказ и беседу с экзаменатором. Как я и боялась, в обоих случаях меня подвел ступор. Перенервничала и на несколько секунд просто замолчала, потеряла мысль. Это, конечно, сказалось на оценке, — делится своим опытом сдачи итогового собеседования Вера.
Хотя большинство ребят опасаются предстоящего испытания, реальная сложность экзамена значительно ниже ожидаемой. В конце коцнов, все сдают экзамен. Также учащиеся отмечают, что итоговое сочинение помогает снять напряжение перед основным этапом — ОГЭ.
Помню, что все очень боялись, хотя пробный экзамен все хорошо сдали, потому что он до жути простой. Только звучит страшно, но, по факту, там такие критерии, что не сдать очень тяжело, — успокаивает 9-классников Михаил, уже прошедший этот этап.
Многие, кто сдавал устный экзамен по русскому языку, отмечают, что его принимают преподаватели, которые их знают, и они стараются помочь и поставить высокую оценку каждому.
Все прошло просто превосходно. Мы пришли в школу, сдали все свои гаджеты, телефоны на наручные часы, заполнили заявление. На собеседовании были учителя из нашей школы, которые внимательно выслушивали и выставляли, как мне кажется, баллы по-максимуму, — сообщает подробности прохождения экзамена Артем.
Некоторые школьники считают, что итоговое собеседование — это пустая трата времени, так как практически всем удается сдать его. Кроме того, по мнению некоторых, экзамен не приносит реальной пользы и не пригодится в дальнейшем обучении.
Экзамен бесполезен, потому что его все сдают. Лишь некоторые не могут сдать с первого раза, но все они успешно справляются со сдачей со второй попытки. Пустая трата времени, которая даже в ОГЭ или ЕГЭ не пригодится, — утверждает Арина.
Однако, есть противоположное мнение о том, что итоговое собеседование играет важную роль в подготовке к предстоящим экзаменам. Оно позволяет ученикам развить навыки устной речи и научиться справляться с волнением в стрессовых ситуациях.
Благодаря итоговому собеседованию ты успеваешь прочувствовать, как ты будешь вести себя на ОГЭ или ЕГЭ. Экзамен нацелен на проверку твоей разговорной речи — а это важный навык, без которого ты не сможешь договариваться с людьми, — делится своей точкой зрения Таисия.
Таким образом, подавляющее большинство все-таки считает итоговое сочинение хоть и не крайней необходимостью, но точно полезным опытом. 9-классники отмечают, что оно учит школьников четко выражать свои мысли и научиться управлять своими эмоциями в напряженных условиях.
На мой взгляд, итоговое сочинение — это полезный экзамен. Он учит формулировать свои мысли. Кроме того, это хорошая тренировка перед ОГЭ и другими, более серьезными испытаниями в старшей школе. Это своего рода «взбучка» для нервной системы, которая помогает справиться со стрессом и научиться контролировать свои эмоции в напряженной ситуации, — рассказывает о своем мнении Вера.