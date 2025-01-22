Готовимся к итоговому собеседованию: советы, страхи и личный опыт школьников

Страх — неотъемлемая часть любого экзамена. Это знакомо и ученикам в школе, и студентам в вузе, и курсантам в автошколе. Особенно страшно, когда ты проживаешь этот опыт впервые, как это и происходит на итоговом собеседовании. Кроме того, значительное влияние оказывает мнение преподавателей. Многие ученики сталкиваются с давлением со стороны учителей.