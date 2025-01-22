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Posted 22 января, 17:14

Published 22 января, 17:14

Modified 22 января, 17:16

Updated 22 января, 17:16

Итоговое собеседование, дело Бурухиной, бомбоубежище для мэрии Тагила и «заброшка»

Итоговое собеседование, дело Бурухиной, бомбоубежище для мэрии Тагила и «заброшка»

22 января 2025, 17:14
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru рассказывает, чего ждать 9-классникам на итоговом собеседовании. В Тагиле начнут рассматривать дело врача, лечившего погибшую Светлану Бурухину. В городе подорожает стоимость квадратного метра. Для сотрудников мэрии оборудуют убежища. Прокуратура закрыла доступ в заброшенную больницу.

Совсем скоро тагильским девятиклассникам придется сдавать итоговое собеседование, чтобы получить доступ к государственной аттестации. Корреспондент TagilCity.ru выяснил, чего ждать ребятам и стоит ли бояться испытания, а также пообщался с теми, кто уже преодолел этот барьер.

Готовимся к итоговому собеседованию: советы, страхи и личный опыт школьников
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В Нижнем Тагиле суд начнет рассматривать дело врача Шалагина. Эндоскописта Демидовской больницы обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей, в результате чего погибла местная жительница, 35-летняя Светлана Бурухина. Женщине стало плохо после плановой операции, ее отправили в Екатеринбург, но время было упущено и медики не смогли спасти ей жизнь.

Ленинский суд Тагила начнет рассмотрение дела эндоскописта Бурухиной 28 января
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В Нижнем Тагиле с началом 2025 года серьезно — почти на 30% — подорожал квадратный метр жилья. Новую стоимость в 120 тысяч рублей утвердили в городской администрации. Теперь квартира площадью в 52 кв.м обойдется покупателям примерно в 6 млн рублей.

Квадратный метр в Нижнем Тагиле подорожал почти на треть в 2025 году
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Для сотрудников тагильской мэрии будут оборудованы специальные убежища, где они смогут переждать возможные воздушные налеты или обстрелы — всего планируют обустроить четыре точки. А всего на балансе города находятся почти 100 бомбоубежищ, предназначенных для укрытия граждан. По замыслу люди смогут проводить здесь до 12 часов.

Сотрудники тагильской мэрии смогут переждать воздушную тревогу в четырех убежищах
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Прокуратура прикрыла одну из самых известных «заброшек» в Нижнем Тагиле — здание бывшей больницы в Дзержинском районе. Ранее в корпус лечебного учреждения можно было попасть беспрепятственно, чем пользовались местные подростки, которые любили проводить здесь время. Но теперь в здании установят новые двери, а на окна — железные решетки.

Прокуратура распорядилась закрыть доступ в здание больницы в Нижнем Тагиле
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