Итоговое собеседование, дело Бурухиной, бомбоубежище для мэрии Тагила и «заброшка»

Posted 22 января, 17:14
Published 22 января, 17:14
Modified 22 января, 17:16
Updated 22 января, 17:16
Совсем скоро тагильским девятиклассникам придется сдавать итоговое собеседование, чтобы получить доступ к государственной аттестации. Корреспондент TagilCity.ru выяснил, чего ждать ребятам и стоит ли бояться испытания, а также пообщался с теми, кто уже преодолел этот барьер.
В Нижнем Тагиле суд начнет рассматривать дело врача Шалагина. Эндоскописта Демидовской больницы обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей, в результате чего погибла местная жительница, 35-летняя Светлана Бурухина. Женщине стало плохо после плановой операции, ее отправили в Екатеринбург, но время было упущено и медики не смогли спасти ей жизнь.
В Нижнем Тагиле с началом 2025 года серьезно — почти на 30% — подорожал квадратный метр жилья. Новую стоимость в 120 тысяч рублей утвердили в городской администрации. Теперь квартира площадью в 52 кв.м обойдется покупателям примерно в 6 млн рублей.
Для сотрудников тагильской мэрии будут оборудованы специальные убежища, где они смогут переждать возможные воздушные налеты или обстрелы — всего планируют обустроить четыре точки. А всего на балансе города находятся почти 100 бомбоубежищ, предназначенных для укрытия граждан. По замыслу люди смогут проводить здесь до 12 часов.
Прокуратура прикрыла одну из самых известных «заброшек» в Нижнем Тагиле — здание бывшей больницы в Дзержинском районе. Ранее в корпус лечебного учреждения можно было попасть беспрепятственно, чем пользовались местные подростки, которые любили проводить здесь время. Но теперь в здании установят новые двери, а на окна — железные решетки.