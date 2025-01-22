Итоговое собеседование, дело Бурухиной, бомбоубежище для мэрии Тагила и «заброшка»

Для сотрудников тагильской мэрии будут оборудованы специальные убежища, где они смогут переждать возможные воздушные налеты или обстрелы — всего планируют обустроить четыре точки. А всего на балансе города находятся почти 100 бомбоубежищ, предназначенных для укрытия граждан. По замыслу люди смогут проводить здесь до 12 часов.