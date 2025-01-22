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Posted 22 января, 13:18

Published 22 января, 13:18

Modified 22 января, 13:20

Updated 22 января, 13:20

Качественный творог не купить за две копейки: как разоблачить подделку еще в магазине

Качественный творог не купить за две копейки: как разоблачить подделку еще в магазине

22 января 2025, 13:18
Фото: freepik.com.
Рубрика
Еда и напитки
Настоящий творог из качественного молока достаточно легко отличить от фальсификата, если знать, на что обращать внимание. Подделка выдает себя с головой еще в магазине.

Признаки настоящего творога

Настоящий творог обладает целым рядом характерных признаков: он имеет нежную, немного зернистую структуру и белый либо кремовый оттенок, не должен быть слишком однородным или чрезмерно гладким, как крем, имеет легкий кисломолочный аромат и вкус.

Настоящий творог при легком нажатии немного влажный, но не водянистый. Если при надавливании выделяется большое количество сыворотки или продукта становится слишком сухим — качество под вопросом.

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Внимательно изучаем этикетку

Однако вы вряд ли станете разворачивать упаковку, нюхать и пробовать молочный продукт прямо в магазине. Поэтому, если не хотите вернуться домой с фальсификатом, внимательно изучайте информацию от производителя. Технологи компании «Ермолино» рассказали, на что обращать внимание в первую очередь.

  • Максимально простой состав.
Состав творога не может быть сложным. Если изучить государственный стандарт, то под термином «творог» понимают кисломолочный продукт, получаемый путем сквашивания молока, прессования и удаления сыворотки. Молоко коровье, закваска — вот главные компоненты качественного творога, — отмечают эксперты.
  • Жирность. Для настоящего творога жирность не бывает 0%. Это уже больше напоминает обезжиренный продукт из растительных белков. Качественный продукт имеет минимум 5% жирности, а классический деревенский — от 9% до 18%.
  • Цена. Настоящий творог не может быть слишком дешевым, так как процесс его производства из натурального молока затратен (примерно 5-7 литров молока для 1 кг творога). Низкая цена — подозрительный признак.
  • Указание ГОСТ или ТУ:
    Продукт, изготовленный строго по ГОСТу, чаще всего качественный. Если на упаковке есть только «ТУ», это означает, что производитель сам регулирует состав и технологию.
  • Проверка срока годности:
    Настоящий творог не хранится более 5-7 дней. Если на упаковке указан срок годности в пару месяцев — это больше «творожный продукт», который прошел обработку консервантами.
  • Жирность и влажность:
    Слишком высокая влажность указывает на добавление крахмала или, возможно, дешевых заменителей. Также в твороге из молочных жиров жир распределяется равномерно, чего не добиться при добавлении аналогов.
Настоящий творог имеет зернистую структуру и приятный кисломолочный вкус
Настоящий творог имеет зернистую структуру и приятный кисломолочный вкус. Фото: freepik.com

Как выявить фальсификат дома

Возьмите чайную ложку творога, залейте теплой водой и добавьте каплю йода. Если смесь посинеет — в творог добавлен крахмал. Настоящий творог не изменит цвет.

Разогрейте немного творога на сковороде. Натуральный продукт начнет топиться, выделяя сыворотку и запах простокваши. Если в процессе выделяется много масла — это может указывать на наличие растительных жиров.

Небольшую порцию творога залейте горячей водой и добавьте несколько капель лимонного сока. Если молочная кислота настоящая, продукт начнет сворачиваться.

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