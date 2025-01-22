Качественный творог не купить за две копейки: как разоблачить подделку еще в магазине

Posted 22 января, 13:18
Published 22 января, 13:18
Modified 22 января, 13:20
Updated 22 января, 13:20
Настоящий творог обладает целым рядом характерных признаков: он имеет нежную, немного зернистую структуру и белый либо кремовый оттенок, не должен быть слишком однородным или чрезмерно гладким, как крем, имеет легкий кисломолочный аромат и вкус.
Настоящий творог при легком нажатии немного влажный, но не водянистый. Если при надавливании выделяется большое количество сыворотки или продукта становится слишком сухим — качество под вопросом.
Однако вы вряд ли станете разворачивать упаковку, нюхать и пробовать молочный продукт прямо в магазине. Поэтому, если не хотите вернуться домой с фальсификатом, внимательно изучайте информацию от производителя. Технологи компании «Ермолино» рассказали, на что обращать внимание в первую очередь.
Состав творога не может быть сложным. Если изучить государственный стандарт, то под термином «творог» понимают кисломолочный продукт, получаемый путем сквашивания молока, прессования и удаления сыворотки. Молоко коровье, закваска — вот главные компоненты качественного творога, — отмечают эксперты.
Возьмите чайную ложку творога, залейте теплой водой и добавьте каплю йода. Если смесь посинеет — в творог добавлен крахмал. Настоящий творог не изменит цвет.
Разогрейте немного творога на сковороде. Натуральный продукт начнет топиться, выделяя сыворотку и запах простокваши. Если в процессе выделяется много масла — это может указывать на наличие растительных жиров.
Небольшую порцию творога залейте горячей водой и добавьте несколько капель лимонного сока. Если молочная кислота настоящая, продукт начнет сворачиваться.
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