Качественный творог не купить за две копейки: как разоблачить подделку еще в магазине

Однако вы вряд ли станете разворачивать упаковку, нюхать и пробовать молочный продукт прямо в магазине. Поэтому, если не хотите вернуться домой с фальсификатом, внимательно изучайте информацию от производителя. Технологи компании «Ермолино» рассказали, на что обращать внимание в первую очередь.