Клиенты Почты России смогут контролировать доставку своих пенсий через интернет

Posted 22 января, 19:00
Published 22 января, 19:00
Modified 22 января, 19:00
Updated 22 января, 19:00
Доступ к этой функции осуществляется через специализированный раздел на сайте «Почты России». В онлайн-режиме пенсионеры могут получать данные о своих пенсионных и социальных выплатах. Также там доступна информация о датах их выдачи и вариантах, как и где можно получить денежные средства, сообщает newizv.ru.
Этот проект имеет большое значение, так как граждан этой категории цифровизация коснулась в меньшей степени. Существовало мнение, что пожилые люди не умеют пользоваться новыми цифровыми платформами, однако многие современные пенсионеры успешно осваивают и используют цифровые сервисы.
Новый сервис имеет и социальную значимость, так как существенно упростит жизнь малоподвижным гражданам, которых достаточно много среди данной группы населения. Теперь не нужно будет покидать жилье для подачи заявки на повторную доставку пенсий и пособий на дом или в почтовое отделение, а также для изменения почтового отделения, где они их получают. Однако стоит отметить, что такая замена возможна на срок до трех месяцев и только в рамках региона проживания, и в этом случае выплаты можно будет получать исключительно в отделении.
Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев подчеркнул, что возможность управления доставкой пенсий и социальных выплат является частью расширения цифровых услуг компании.
Стоит напомнить, что в 2023 году «Почта России» внедрила внутреннюю информационную систему для отслеживания доставки пенсий и социальных выплат. Эта система в реальном времени контролирует количество визитов почтальона к клиенту, его имя и результаты доставки. Если получателя нет дома, почта назначает повторную доставку и следит за ее выполнением.