Клиенты Почты России смогут контролировать доставку своих пенсий через интернет

Новый сервис имеет и социальную значимость, так как существенно упростит жизнь малоподвижным гражданам, которых достаточно много среди данной группы населения. Теперь не нужно будет покидать жилье для подачи заявки на повторную доставку пенсий и пособий на дом или в почтовое отделение, а также для изменения почтового отделения, где они их получают. Однако стоит отметить, что такая замена возможна на срок до трех месяцев и только в рамках региона проживания, и в этом случае выплаты можно будет получать исключительно в отделении.