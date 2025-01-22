Крысы будут мучиться с похмелья: неожиданный способ избавиться от грызунов

Posted 22 января, 12:12
Published 22 января, 12:12
Modified 22 января, 12:14
Updated 22 января, 12:14
Все специалисты знают, что крысы — очень подозрительные животные. У них развита так называемая «пищеварительная неофобия» — страх перед новой едой. Они часто пробуют новую пищу в небольших количествах, чтобы убедиться, что она безопасна. Если крыса чувствует себя плохо после употребления вкусной на вкус, но отравленной пищи, она, скорее всего, больше ее есть не будет, что снижает эффективность ядов.
Вот почему эксперты рекомендуют использовать не химическую отраву, а приманку на основе крепкого алкоголя и хлеба. Все дело в том, что спиртное — даже в небольших дозах — действует на крыс точно так же, как на людей: притупляет работу мозга, снижает критичность и чувство опасности. А еще у грызунов алкоголь практически молниеносно вызывает зависимость, разрушение внутренних органов и приводит к смерти. Хитрым лайфаком поделились эксперты портала для заводчиков домашней птицы pro-kur.ru.
Приманка готовится следующим образом: в неглубокую емкость наливается водка, в которую добавляются крошки хлеба. Такую емкость ставят в ящик-ловушку. Но такую приманку меняют ежедневно в течение 6-8 суток. За это время крысы уйдут из птичника, — уверяют эксперты.
Крысы, как и многие животные, плохо переносят алкоголь. Если они съедят пропитанный хлеб, то либо погибнут от отравления, либо покинут участок, поскольку больше не смогут искать пищу или укрываться.
При использовании лайфхака с водкой нужно соблюдать осторожность, если на участке есть другие животные — домашние собаки, кошки, птицы. Например, куры с огромным удовольствием клюют хлеб с алкоголем и могут легко отравиться.
Этот способ будет особенно эффективен в сочетании с другими методами: ультразвуковыми отпугивателями, ядами и ловушками.
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