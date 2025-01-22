Крысы будут мучиться с похмелья: неожиданный способ избавиться от грызунов

Все специалисты знают, что крысы — очень подозрительные животные. У них развита так называемая «пищеварительная неофобия» — страх перед новой едой. Они часто пробуют новую пищу в небольших количествах, чтобы убедиться, что она безопасна. Если крыса чувствует себя плохо после употребления вкусной на вкус, но отравленной пищи, она, скорее всего, больше ее есть не будет, что снижает эффективность ядов.