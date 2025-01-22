Квадратный метр в Нижнем Тагиле подорожал почти на треть в 2025 году

Стоит отметить, что подобные изменения происходят не только в Нижнем Тагиле, но и во многих других городах России. Важно помнить о необходимости тщательного анализа рынка перед принятием решения о покупке жилья. В любом случае, эти цифры — важный ориентир для застройщиков, покупателей и всех участников рынка недвижимости.