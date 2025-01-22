Квадратный метр в Нижнем Тагиле подорожал почти на треть в 2025 году

Posted 22 января, 11:00
Published 22 января, 11:00
Modified 22 января, 11:02
Updated 22 января, 11:02
В Нижнем Тагиле стали известны новые показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для нового строительства. На первый квартал 2025 года стоимость составит 120 тысяч рублей, что значительно превышает предыдущие значения. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был равен 86 тысячам рублей. Таким образом, за год цена «квадрата» выросла примерно на 30%.
Если взять среднюю площадь квартиры, которая согласно данным исследования аналитического центра НАФИ, в среднем составляет 52 квадратных метра, то в первом квартале 2025 года квартира в Нижнем Тагиле будет стоить около 6 млн 240 тысяч.
Стоит отметить, что подобные изменения происходят не только в Нижнем Тагиле, но и во многих других городах России. Важно помнить о необходимости тщательного анализа рынка перед принятием решения о покупке жилья. В любом случае, эти цифры — важный ориентир для застройщиков, покупателей и всех участников рынка недвижимости.
Ранее «Домклик» определил среднюю величину торга на вторичном рынке в РФ.