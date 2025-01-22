Ленинский суд Тагила начнет рассмотрение дела эндоскописта Бурухиной 28 января

Ранее в ходе экспертизы специалисты нашли подтверждение тому, что действия тагильских медиков, в частности Михаила Шалагина, ухудшили состояние Светланы Бурухиной и привели к смерти. 35-летняя тагильчанка скончалась 21 декабря 2022 года после операции в тагильском медучреждении. Вместо ожидаемого улучшения состояния после плановой операции Светлане стало хуже и ее экстренно перевели в Екатеринбург, но спасти женщину свердловские медики не смогли.