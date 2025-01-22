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Posted 22 января, 05:47

Published 22 января, 05:47

Modified 22 января, 05:49

Updated 22 января, 05:49

личный архив Андрея Бурухина

Ленинский суд Тагила начнет рассмотрение дела эндоскописта Бурухиной 28 января

22 января 2025, 05:47
Фото: tagilcity.ru. личный архив Андрея Бурухина
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Смерть Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле состоится предварительное судебное заседания по уголовному делу в отношении врача Демидовской больницы Михаила Шалагина, который делал операцию позже скончавшейся Светлане Бурухиной. Медика обвиняют в совершении преступления ч.2 ст. 109 УК РФ.

Эндоскописта из Нижнего Тагила обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Предварительное судебное заседание пройдет в Ленинском суде Нижнего Тагила 28 января, о чем редакции TagilCity.ru рассказала представитель семьи Бурухиных Юлия Липинская.

В октябре семья Бурухиных отсудила у Демидовской городской больницы 5 миллионов рублей. Суд назначил компенсацию морального вреда Андрею Бурухину и детям покойной Светланы Бурухиной. Хоть исковые требования были выполнены частично, семья не стала обжаловать приговор.

Ранее в ходе экспертизы специалисты нашли подтверждение тому, что действия тагильских медиков, в частности Михаила Шалагина, ухудшили состояние Светланы Бурухиной и привели к смерти. 35-летняя тагильчанка скончалась 21 декабря 2022 года после операции в тагильском медучреждении. Вместо ожидаемого улучшения состояния после плановой операции Светлане стало хуже и ее экстренно перевели в Екатеринбург, но спасти женщину свердловские медики не смогли.

Врачу из Нижнего Тагила предъявили обвинение в смерти пациентки
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