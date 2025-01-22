Ленинский суд Тагила начнет рассмотрение дела эндоскописта Бурухиной 28 января

Posted 22 января, 05:47
Published 22 января, 05:47
Modified 22 января, 05:49
Updated 22 января, 05:49
Эндоскописта из Нижнего Тагила обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Предварительное судебное заседание пройдет в Ленинском суде Нижнего Тагила 28 января, о чем редакции TagilCity.ru рассказала представитель семьи Бурухиных Юлия Липинская.
В октябре семья Бурухиных отсудила у Демидовской городской больницы 5 миллионов рублей. Суд назначил компенсацию морального вреда Андрею Бурухину и детям покойной Светланы Бурухиной. Хоть исковые требования были выполнены частично, семья не стала обжаловать приговор.
Ранее в ходе экспертизы специалисты нашли подтверждение тому, что действия тагильских медиков, в частности Михаила Шалагина, ухудшили состояние Светланы Бурухиной и привели к смерти. 35-летняя тагильчанка скончалась 21 декабря 2022 года после операции в тагильском медучреждении. Вместо ожидаемого улучшения состояния после плановой операции Светлане стало хуже и ее экстренно перевели в Екатеринбург, но спасти женщину свердловские медики не смогли.