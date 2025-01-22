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Posted 22 января, 14:18

Published 22 января, 14:18

Modified 22 января, 16:13

Updated 22 января, 16:13

Маньяк, изнасиловавший 5 девушек в Екатеринбурге, просит смягчить приговор

Маньяк, изнасиловавший 5 девушек в Екатеринбурге, просит смягчить приговор

22 января 2025, 14:18
Фото: 1MI.
Мужчина, изнасиловавший 5 девушек в 2023 году, попросил смягчения приговора из-за состояния здоровья. Кроме того, он находится в женском СИЗО, так как в другом его могут подвергнуть насилию и сделать «опущенным» из-за того, что в прошлом он насиловал мужчин по просьбе вымогателей.

Осужденный за неоднократные насильственные действия в сторону молодых девушек попросил смягчения приговора. Насильнику было присуждено 14 лет колонии, но он настаивает на 10 в связи с состоянием здоровья и необходимостью выплатить моральный ущерб пострадавшим.

Кроме того, на данный момент житель Полевского находится в женском СИЗО, так как в мужском его могут посчитать «опущенным» из-за насилования мужчин по просьбе вымогателей в другой колонии, сообщает E1.RU.

Ранее мужчина совершил нападение на 3 девушек, а также подверг насильственным действиям двух жительниц столицы Свердловской области. Одну девушку он обездвижил и насиловал порядка 5 часов, а на суде заявлял, что прибыл в Пермь для молитв в монастыре.

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