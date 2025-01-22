Маньяк, изнасиловавший 5 девушек в Екатеринбурге, просит смягчить приговор

Posted 22 января, 14:18
Published 22 января, 14:18
Modified 22 января, 16:13
Updated 22 января, 16:13
Осужденный за неоднократные насильственные действия в сторону молодых девушек попросил смягчения приговора. Насильнику было присуждено 14 лет колонии, но он настаивает на 10 в связи с состоянием здоровья и необходимостью выплатить моральный ущерб пострадавшим.
Кроме того, на данный момент житель Полевского находится в женском СИЗО, так как в мужском его могут посчитать «опущенным» из-за насилования мужчин по просьбе вымогателей в другой колонии, сообщает E1.RU.
Ранее мужчина совершил нападение на 3 девушек, а также подверг насильственным действиям двух жительниц столицы Свердловской области. Одну девушку он обездвижил и насиловал порядка 5 часов, а на суде заявлял, что прибыл в Пермь для молитв в монастыре.