Маньяк, изнасиловавший 5 девушек в Екатеринбурге, просит смягчить приговор

Мужчина, изнасиловавший 5 девушек в 2023 году, попросил смягчения приговора из-за состояния здоровья. Кроме того, он находится в женском СИЗО, так как в другом его могут подвергнуть насилию и сделать «опущенным» из-за того, что в прошлом он насиловал мужчин по просьбе вымогателей.

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