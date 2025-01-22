Мешков потребовал у полицейских Каменска-Уральского исключить формализм в работе

Он отметил, что отдел Каменска-Уральского занимает третье место по эффективности даже при некомплекте в 28,9%. За прошлый год в городе в целом зарегистрировано меньше преступлений на 11%. Всего зафиксировано около 2,2 тысячи правонарушений. Общая раскрываемость достигает 63,3%.