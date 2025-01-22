Мешков потребовал у полицейских Каменска-Уральского исключить формализм в работе

Posted 22 января, 11:37
Published 22 января, 11:37
Modified 22 января, 11:38
Updated 22 января, 11:38
По словам главы пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, руководитель заслушал доклады о мерах по активизации работы по защите интересов граждан. Проблемными были названы вопросы мошенничества, подростковой преступности и ДТП.
В прошлом году местные жители потеряли от их противоправных действий 96 млн. рублей. Не может не тревожить подростковая преступность — 61 факт, рост дорожно-транспортных происшествий на 10% — 98, в которых погибли 9 и ранены 130 человек. Генерал Мешков, завершая встречу, довел до участников совещания приоритетные задачи на текущий год и потребовал исключить формализм в работе, — отметил полковник Горелых.
Он отметил, что отдел Каменска-Уральского занимает третье место по эффективности даже при некомплекте в 28,9%. За прошлый год в городе в целом зарегистрировано меньше преступлений на 11%. Всего зафиксировано около 2,2 тысячи правонарушений. Общая раскрываемость достигает 63,3%.
Отмечается, что расследовано 148 преступлений, совершенных в составе организованных групп. На стадии приготовления пресечен 171 эпизод. В суд передано 447 уголовных дел.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перед судом предстанет банда за незаконную легализацию мигрантов.