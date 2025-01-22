Мужчину в Серове отправили в психбольницу за убийство соседа по палате табуретом

Posted 22 января, 08:40
Published 22 января, 08:40
Modified 22 января, 08:41
Updated 22 января, 08:41
Суд установил, что 30 августа 2024 года ночью мужчина, находясь в палате больницы в Серове, страдая психическим расстройством, вооружился табуретом. Он избил лежащего на кровати соседа по палате, который смог себя защитить из-за имеющегося у него заболевания.
В результате пострадавший получил травму головы, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Спустя две недели мужчина скончался.
Нападавший пациент рассказал, что сосед мешал ему спать.
Эксперты заключили, что мужчина страдает расстройством и нуждается в психиатрической помощи.
Суд в результате постановил отправить обвиняемого на принудительное лечение, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Ранее житель Верхней Пышмы был отправлен на лечение. Причиной стало то, что он убил отца.