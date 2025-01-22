Мужчину в Серове отправили в психбольницу за убийство соседа по палате табуретом

Суд установил, что 30 августа 2024 года ночью мужчина, находясь в палате больницы в Серове, страдая психическим расстройством, вооружился табуретом. Он избил лежащего на кровати соседа по палате, который смог себя защитить из-за имеющегося у него заболевания.