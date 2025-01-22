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Posted 22 января, 08:40

Published 22 января, 08:40

Modified 22 января, 08:41

Updated 22 января, 08:41

Мужчину в Серове отправили в психбольницу за убийство соседа по палате табуретом

Мужчину в Серове отправили в психбольницу за убийство соседа по палате табуретом

22 января 2025, 08:40
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчину в Серове суд постановил отправить на принудительное лечение. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что 30 августа 2024 года ночью мужчина, находясь в палате больницы в Серове, страдая психическим расстройством, вооружился табуретом. Он избил лежащего на кровати соседа по палате, который смог себя защитить из-за имеющегося у него заболевания.

В результате пострадавший получил травму головы, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Спустя две недели мужчина скончался.

Нападавший пациент рассказал, что сосед мешал ему спать.

Эксперты заключили, что мужчина страдает расстройством и нуждается в психиатрической помощи.

Суд в результате постановил отправить обвиняемого на принудительное лечение, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Ранее житель Верхней Пышмы был отправлен на лечение. Причиной стало то, что он убил отца.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Суд#Лечение#Убийство#Криминал#Приговор#Екатеринбург
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