Нарушения в организации питания нашли в школах Свердловской области

Posted 22 января, 05:15
Published 22 января, 05:15
Modified 22 января, 05:16
Updated 22 января, 05:16
Так, некоторые учреждения вели документацию пищеблока с ошибками, а также не соблюдали режим работы и допускали к работе персонал с нарушенными сроками медосмотров.
Также были выявлены нарушения в технологии приготовления блюд, а продукты не все соответствовали стандартам качества и безопасности.
В результате по всем нарушениям были приняты меры, в том числе составлены административные протоколы и наложены штрафы. Также некоторые школы получили предостережения о недопустимости нарушений и предписания о приостановке реализации продукции.
Еще в декабре сообщалось, что более половины поставщиков продуктов в школы и детсады Свердловской области работают с нарушениями.