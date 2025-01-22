tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 05:15

Published 22 января, 05:15

Modified 22 января, 05:16

Updated 22 января, 05:16

В Свердловской области в школах питание организовано с нарушениями

Нарушения в организации питания нашли в школах Свердловской области

22 января 2025, 05:15
Фото: tagilcity.ru.

В Свердловской области в школах питание организовано с нарушениями

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку организации питания в 475 школах в первом полугодии 2024-2025 учебного года. Нарушения специалисты нашли в 88% случаев, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Так, некоторые учреждения вели документацию пищеблока с ошибками, а также не соблюдали режим работы и допускали к работе персонал с нарушенными сроками медосмотров.

Также были выявлены нарушения в технологии приготовления блюд, а продукты не все соответствовали стандартам качества и безопасности.

В результате по всем нарушениям были приняты меры, в том числе составлены административные протоколы и наложены штрафы. Также некоторые школы получили предостережения о недопустимости нарушений и предписания о приостановке реализации продукции.

Еще в декабре сообщалось, что более половины поставщиков продуктов в школы и детсады Свердловской области работают с нарушениями.

Роспотребнадзор проверит магазины «Светофор» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Роспотребнадзор обнаружил нарушения в качестве холодной воды в Нижнем ТагилеЖитель Краснотурьинска купил в аптеке некачественные БАДы на 6 тысяч рублей
#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Дети#Свердловская область#Здоровье#Школа#Роспотребнадзор#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика