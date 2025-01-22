Неизвестные оставляют болты на тротуаре в районе ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted 22 января, 15:00
Published 22 января, 15:00
Modified 22 января, 15:02
Updated 22 января, 15:02
По словам очевидца, из-за отсутствия парковочных мест автомобилисты заезжают на тротуар, где оставляют свои машины, и места для пешеходов остается мало, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Кто-то умышленно устанавливает такие болты в данных местах. Будьте аккуратны, в том числе пешком, ногу проткнёт насквозь, — говорит тагильчанин.
Напомним, 5 декабря 2025 года в Нижнем Тагиле несколько нетрезвых подростков повредили стеклянную остановку, которая находится около вокзала.