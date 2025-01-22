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Posted 22 января, 15:00

Published 22 января, 15:00

Modified 22 января, 15:02

Updated 22 января, 15:02

Неизвестные оставляют болты на тротуаре в районе ГГМ в Нижнем Тагиле

Неизвестные оставляют болты на тротуаре в районе ГГМ в Нижнем Тагиле

22 января 2025, 15:00
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле неизвестные устанавливают болты на тротуаре около почтового отделения на Черноисточинском шоссе.

По словам очевидца, из-за отсутствия парковочных мест автомобилисты заезжают на тротуар, где оставляют свои машины, и места для пешеходов остается мало, рассказали в группе ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Кто-то умышленно устанавливает такие болты в данных местах. Будьте аккуратны, в том числе пешком, ногу проткнёт насквозь, — говорит тагильчанин.

Напомним, 5 декабря 2025 года в Нижнем Тагиле несколько нетрезвых подростков повредили стеклянную остановку, которая находится около вокзала.

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