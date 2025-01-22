Некоторым россиянам грозят крупные штрафы за одно дело

Posted 22 января, 14:19
Published 22 января, 14:19
Modified 22 января, 14:19
Updated 22 января, 14:19
«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью газового оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей», — сказал глава областного министерства Владислав Мурашов.
Он также напомнил, что при невозможности проверить оборудование квартиру отключают от подачи газа во избежание несчастных случаев. Например, в 2024 году от ресурса пришлось временно отключить свыше 17 тысяч квартир, пишет sibdepo.ru.