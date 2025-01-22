Некоторым россиянам грозят крупные штрафы за одно дело

Штраф за недопуск в квартиру специалиста для проверки технического состояния газового оборудования в Московской области составляет до 10 тысяч рублей, об этом предупредили в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, передает «Радио 1».

«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью газового оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей», — сказал глава областного министерства Владислав Мурашов. Он также напомнил, что при невозможности проверить оборудование квартиру отключают от подачи газа во избежание несчастных случаев. Например, в 2024 году от ресурса пришлось временно отключить свыше 17 тысяч квартир, пишет sibdepo.ru.