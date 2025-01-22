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Posted 22 января, 14:19

Published 22 января, 14:19

Modified 22 января, 14:19

Updated 22 января, 14:19

Некоторым россиянам грозят крупные штрафы за одно дело

22 января 2025, 14:19
Штраф за недопуск в квартиру специалиста для проверки технического состояния газового оборудования в Московской области составляет до 10 тысяч рублей, об этом предупредили в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, передает «Радио 1».

«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью газового оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей», — сказал глава областного министерства Владислав Мурашов.

Он также напомнил, что при невозможности проверить оборудование квартиру отключают от подачи газа во избежание несчастных случаев. Например, в 2024 году от ресурса пришлось временно отключить свыше 17 тысяч квартир, пишет sibdepo.ru.

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