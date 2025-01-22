Незаконные займы выдавала ИП в комиссионке Нижнего Тагила

В суде было доказано, что в ноябре 2024 года в комиссионный магазин пришла женщина, которая сдала на реализацию электрический лобзик. Продавец-консультант заключил с ней договор, согласно которому она сразу получила тысячу рублей. А через месяц, при получении товара, должна была вернуть уже 1,1 тысячи. На выходе из магазина тагильчанку встретили сотрудники полиции, которые зафиксировали правонарушение, выяснила редакция TagilCity.ru.