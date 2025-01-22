Незаконные займы выдавала ИП в комиссионке Нижнего Тагила

Posted 22 января, 10:14
Published 22 января, 10:14
Modified 22 января, 10:16
Updated 22 января, 10:16
На заседании тагильчанка не признала свою вину. Она рассказала, что закон не нарушала, а в ее комиссионном магазине займы не выдаются. Клиенты, с которыми она заключает договор, получают аванс в размере 10% от стоимости товара.
Проверка в магазине была проведена в ее отсутствие, что является нарушением закона, поэтому она полагает, что протокол осмотра помещения является недопустимым доказательством, — сказано в материалах дела.
В суде было доказано, что в ноябре 2024 года в комиссионный магазин пришла женщина, которая сдала на реализацию электрический лобзик. Продавец-консультант заключил с ней договор, согласно которому она сразу получила тысячу рублей. А через месяц, при получении товара, должна была вернуть уже 1,1 тысячи. На выходе из магазина тагильчанку встретили сотрудники полиции, которые зафиксировали правонарушение, выяснила редакция TagilCity.ru.
Помощник прокурора запросил назначить наказание в виде штрафа в минимальном размере. За незаконное предоставление займов для ИП штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Выдавать деньги по законодательству имеют право кредитные и микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные и сельскохозяйственные кооперативы.
Суд учел смягчающие обстоятельства: троих несовершеннолетних детей и привлечение к административной ответственности впервые. Теперь ИП должна заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей в течение 60 дней.
Напомним, что в Ревде произошла похожая ситуация. За незаконную выдачу займов ломбард был закрыт.