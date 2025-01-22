tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 11:09

Published 22 января, 11:09

Modified 22 января, 11:11

Updated 22 января, 11:11

Никакого долгоносика в манке и рисе: трюк, который навсегда избавит от жучков в крупе

Никакого долгоносика в манке и рисе: трюк, который навсегда избавит от жучков в крупе

22 января 2025, 11:09
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Долгоносики и мукоеды заводятся в рисе, манке и других крупах по самым разным причинам. Если вы только что купили новую пачку, попробуйте применить один хитрый лайфхак, который не даст вредителям ни единого шанса.

Чаще всего жучки появляются из-за неправильного хранения круп. Влажные, теплые или плохо проветриваемые места создают идеальную среду для развития насекомых. Например, влажность выше 60%, температура около 25–30 °C, недостаточное закрытие упаковки — все это способствует быстрому размножению вредителей.

Иногда крупы уже изначально содержат яйца насекомых. Если обработка или чистка зерна на этапах производства, транспортировки или фасовки была проведена недостаточно качественно, то из этих яиц в благоприятных условиях вылупляются жучки.

Эксперт по домоводству Марина Жукова в своем telegram-канале поделилась простым, но гениальным лайфхаком, который позволит сохранить ваши запасы. По ее словам, размножение вредителей в крупе можно остановить с помощью холода.

Накормили мышей «Дошираком» — забыли к нам дорогу: эффективный способ очистить дом
Узнать подробнее
Только купила новый пакет — сразу в морозилку на сутки. В минус 18°C жучкам не выжить. Зато мне спокойно, — посоветовала эксперт.

Также Марина Жукова рассказала, что никогда не хранить крупы в оригинальной упаковке от производителя: ведь толстый пластиковый пакет для жучков — это настоящий пятизвездочный отель, в котором тепло, влажно и комфортно.

Прозрачные стеклянные банки с герметичными крышками — мои лучшие друзья. Жучкам такой сейф не по зубам, — отметила блогер.

А еще она кладет в банки с крупами лавровый лист, зубчик чеснока ил даже ватный диск с каплей любимого эфирного масла — жучки-вредители такую ароматерапию на дух не переносят. Для профилактики необходимо почаще убираться на полках, выметая все крошки, а поверхность протирать уксусным раствором.

Ранее эксперты поделились советами, как выгнать из дома наглых прусаков.

Постельные клопы убежали в ужасе: опрыскали кровать душистым снадобьем — спим крепко
Узнать подробнее
Читайте также:
Картошка в погребе прорастает и мерзнет — в январе проводим ревизию запасовМандариновые корки берегу как зеницу ока: дома убираюсь без хлопот и деньги не трачуОсенью прогоняем с участка проволочника: вредитель навсегда забудет к вам дорогу
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Уборка#Хранение#Эксперт#Вредители#Крупы#Лавровый лист#Чеснок#Дом и сад#КЦ#Лайфхак#Марина Жукова#Морозилка#Стеклянные банки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика