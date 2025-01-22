Никакого долгоносика в манке и рисе: трюк, который навсегда избавит от жучков в крупе

Posted 22 января, 11:09
Published 22 января, 11:09
Modified 22 января, 11:11
Updated 22 января, 11:11
Чаще всего жучки появляются из-за неправильного хранения круп. Влажные, теплые или плохо проветриваемые места создают идеальную среду для развития насекомых. Например, влажность выше 60%, температура около 25–30 °C, недостаточное закрытие упаковки — все это способствует быстрому размножению вредителей.
Иногда крупы уже изначально содержат яйца насекомых. Если обработка или чистка зерна на этапах производства, транспортировки или фасовки была проведена недостаточно качественно, то из этих яиц в благоприятных условиях вылупляются жучки.
Эксперт по домоводству Марина Жукова в своем telegram-канале поделилась простым, но гениальным лайфхаком, который позволит сохранить ваши запасы. По ее словам, размножение вредителей в крупе можно остановить с помощью холода.
Только купила новый пакет — сразу в морозилку на сутки. В минус 18°C жучкам не выжить. Зато мне спокойно, — посоветовала эксперт.
Также Марина Жукова рассказала, что никогда не хранить крупы в оригинальной упаковке от производителя: ведь толстый пластиковый пакет для жучков — это настоящий пятизвездочный отель, в котором тепло, влажно и комфортно.
Прозрачные стеклянные банки с герметичными крышками — мои лучшие друзья. Жучкам такой сейф не по зубам, — отметила блогер.
А еще она кладет в банки с крупами лавровый лист, зубчик чеснока ил даже ватный диск с каплей любимого эфирного масла — жучки-вредители такую ароматерапию на дух не переносят. Для профилактики необходимо почаще убираться на полках, выметая все крошки, а поверхность протирать уксусным раствором.
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