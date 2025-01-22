ООО «Водоканал-НТ» выплатил почти 1,5 млн за загрязнение реки Тагил

Проверка показала, что сточные воды предприятия систематически нарушали экологические нормы, приводя к загрязнению рек. Прокуратура незамедлительно отреагировала, инициировав несколько административных дел против компании. Нарушения касались не только правил охраны водных объектов, но и утаивания значимых сведений об экологии. За эти проступки компания была оштрафована на 250 тысяч рублей, которые она полностью оплатила, сообщает прокуратура Свердловской области.