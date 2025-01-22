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Posted 22 января, 08:44

Published 22 января, 08:44

Modified 22 января, 08:46

Updated 22 января, 08:46

ООО «Водоканал-НТ» выплатил почти 1,5 млн за загрязнение реки Тагил

ООО «Водоканал-НТ» выплатил почти 1,5 млн за загрязнение реки Тагил

22 января 2025, 08:44
Фото: 1MI.
Природоохранная прокуратура взыскала с ООО «Водоканал-НТ» свыше 1,4 млн рублей за загрязнение рек Тагил и Исток сточными водами.

Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила обнаружила значительные превышения вредных веществ в реках Тагил и Исток. Виновником оказался местный оператор водоснабжения — ООО «Водоканал-НТ».

Проверка показала, что сточные воды предприятия систематически нарушали экологические нормы, приводя к загрязнению рек. Прокуратура незамедлительно отреагировала, инициировав несколько административных дел против компании. Нарушения касались не только правил охраны водных объектов, но и утаивания значимых сведений об экологии. За эти проступки компания была оштрафована на 250 тысяч рублей, которые она полностью оплатила, сообщает прокуратура Свердловской области.

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Однако это было лишь началом процесса восстановления справедливости. Общий ущерб был оценен более чем в 1,4 миллиона рублей. Природоохранный прокурор направил иск в Ленинский районный суд с требованием возместить эту сумму. Суд обязал компанию выплатить полную компенсацию.

Благодаря вмешательству надзорного органа, ущерб, причиненный окружающей среде, удалось полностью компенсировать. Это решение стало важным шагом для защиты природы от негативного воздействия предприятий, работающих без должного контроля за соблюдением экологических норм.

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