Организаторы «Уральской ночи музыки» допустили перенос фестиваля в Нижний Тагил

Предполагается, что бюджет фестиваля в 2025 году составит порядка 160 млн рублей, сообщил Горенбург в эфире ОТВ. Однако уверенно рассчитывать организаторы пока что могут на 40 млн рублей от Фонда президентских культурных инициатив. Таким образом, пока что бюджет фестиваля сформирован только на 33%.