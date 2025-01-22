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Posted 22 января, 04:57

Published 22 января, 04:57

Modified 22 января, 04:58

Updated 22 января, 04:58

Организаторы «Уральской ночи музыки» допустили перенос фестиваля в Нижний Тагил

Организаторы «Уральской ночи музыки» допустили перенос фестиваля в Нижний Тагил

22 января 2025, 04:57
Фото: Изображение Midjourney.
О возможном переносе фестиваля Ural Music Night из Екатеринбурга в Нижний Тагил заявил директор мероприятия Евгений Горенбург. Возможные изменения обусловлены экономическими причинами, так как на организацию увеличились расходы, а артисты просят большие гонорары.

Предполагается, что бюджет фестиваля в 2025 году составит порядка 160 млн рублей, сообщил Горенбург в эфире ОТВ. Однако уверенно рассчитывать организаторы пока что могут на 40 млн рублей от Фонда президентских культурных инициатив. Таким образом, пока что бюджет фестиваля сформирован только на 33%.

При этом, по словам Евгения Горенбурга, учитывая возросшую инфляцию, гонорары потенциальных хедлайнеров поднялись на 50-100%. Если недостающую сумму найти не получится, то будут рассматриваться варианты экономии за счет сокращения количества артистов и площадок. Самым экстремальным вариантом избран перенос в другой город.

Ранее стало известно, что группа «Каспийский груз» сняла в Екатеринбурге новый клип.

#Ирина Кирилова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Фестиваль#Свердловская область#Организатор#Екатеринбург
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