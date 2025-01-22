Организаторы «Уральской ночи музыки» допустили перенос фестиваля в Нижний Тагил

Posted 22 января, 04:57
Published 22 января, 04:57
Modified 22 января, 04:58
Updated 22 января, 04:58
Предполагается, что бюджет фестиваля в 2025 году составит порядка 160 млн рублей, сообщил Горенбург в эфире ОТВ. Однако уверенно рассчитывать организаторы пока что могут на 40 млн рублей от Фонда президентских культурных инициатив. Таким образом, пока что бюджет фестиваля сформирован только на 33%.
При этом, по словам Евгения Горенбурга, учитывая возросшую инфляцию, гонорары потенциальных хедлайнеров поднялись на 50-100%. Если недостающую сумму найти не получится, то будут рассматриваться варианты экономии за счет сокращения количества артистов и площадок. Самым экстремальным вариантом избран перенос в другой город.
Ранее стало известно, что группа «Каспийский груз» сняла в Екатеринбурге новый клип.