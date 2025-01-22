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Posted 22 января, 05:16

Published 22 января, 05:16

Modified 22 января, 05:18

Updated 22 января, 05:18

Подростки взрывали петарды в подъезде и убили голубя в Нижнем Тагиле

Подростки взрывали петарды в подъезде и убили голубя в Нижнем Тагиле

22 января 2025, 05:16
Фото: 1MI.
18 января четверо несовершеннолетних взрывали петарды в подъезде жилого дома в Нижнем Тагиле. После этого они свернули шею голубю и выбросили его в мусорный бак.

Жители одного из домов, расположенных на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, жалуются на подростков, нарушающих покой.

Четверо несовершеннолетних школьников взрывают петарды в подъезде жилого дома, чем пугают местных жителей. Тагильчане переживают за пожилых людей, чье сердце может не выдержать громких и неожиданных хлопков, а также за высокую вероятность возникновения пожара, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

На этом пакости местных хулиганов не заканчиваются. 18 января они сломали шею голубю и бросили его в мусорный бак у дома. Сейчас жители подъезда пытаются найти подростков, предупреждая, что рано или поздно все отвечают за свои поступки перед законом.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Подростки#Подъезд#Жилой дом#Несовершеннолетние#Голубь#Хулиганы#Инцидент#Петарда
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