Подростки взрывали петарды в подъезде и убили голубя в Нижнем Тагиле

Posted 22 января, 05:16
Published 22 января, 05:16
Modified 22 января, 05:18
Updated 22 января, 05:18
Жители одного из домов, расположенных на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, жалуются на подростков, нарушающих покой.
Четверо несовершеннолетних школьников взрывают петарды в подъезде жилого дома, чем пугают местных жителей. Тагильчане переживают за пожилых людей, чье сердце может не выдержать громких и неожиданных хлопков, а также за высокую вероятность возникновения пожара, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
На этом пакости местных хулиганов не заканчиваются. 18 января они сломали шею голубю и бросили его в мусорный бак у дома. Сейчас жители подъезда пытаются найти подростков, предупреждая, что рано или поздно все отвечают за свои поступки перед законом.