Подростки взрывали петарды в подъезде и убили голубя в Нижнем Тагиле

На этом пакости местных хулиганов не заканчиваются. 18 января они сломали шею голубю и бросили его в мусорный бак у дома. Сейчас жители подъезда пытаются найти подростков, предупреждая, что рано или поздно все отвечают за свои поступки перед законом.