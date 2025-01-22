Подростков в Свердловской области задержали за попытку теракта

Posted 22 января, 09:26
Published 22 января, 09:26
Modified 22 января, 09:28
Updated 22 января, 09:28
Школьники совершили поджог релейного шкафа на железной дороге. Из-за этого техника, которая способствует безопасному движению железнодорожного транспорта, стала неисправной, пишет «КП-Екатеринбург».
Подростков задержали и отправили в изолятор. Они подозреваются в совершении террористического акта. Они рассказали, что получили в мессенджере инструкции о совершении поджогов. За это им должны были выплатить 10 тысяч рублей.
Напомним, в Свердловской области школьниками чаще стали совершаться попытки совершения деяний, которые характеризуются как теракты.