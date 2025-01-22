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Posted 22 января, 09:26

Published 22 января, 09:26

Modified 22 января, 09:28

Updated 22 января, 09:28

Подростков в Свердловской области задержали за попытку теракта

Подростков в Свердловской области задержали за попытку теракта

22 января 2025, 09:26
Фото: 1MI.
В Свердловской области задержали нескольких юношей по подозрению в попытке совершения теракта на перегоне Красноуфимск — Зюрзя.

Школьники совершили поджог релейного шкафа на железной дороге. Из-за этого техника, которая способствует безопасному движению железнодорожного транспорта, стала неисправной, пишет «КП-Екатеринбург».

Подростков задержали и отправили в изолятор. Они подозреваются в совершении террористического акта. Они рассказали, что получили в мессенджере инструкции о совершении поджогов. За это им должны были выплатить 10 тысяч рублей.

Напомним, в Свердловской области школьниками чаще стали совершаться попытки совершения деяний, которые характеризуются как теракты.

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