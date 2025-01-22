Поймавший убийцу девочки лейтенант в Нижнем Тагиле, ушел на СВО и лишился руки

Сам Закир рассказал о последнем бое. По его словам, он на тот момент несколько месяцев находился на линии соприкосновения. Военный был на дежурстве. Он при выходе на точку увидел, что поднимаются дроны. Он сразу сбил один из личного оружия, а второй успел спикировать сзади и сделать сброс. Так он остался без руки. Молодой человек успел себя перебинтовать, поставить укол и сам добрался до медика.