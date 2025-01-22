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Posted 22 января, 06:31

Published 22 января, 06:31

Modified 22 января, 06:32

Updated 22 января, 06:32

Поймавший убийцу девочки лейтенант в Нижнем Тагиле, ушел на СВО и лишился руки

Поймавший убийцу девочки лейтенант в Нижнем Тагиле, ушел на СВО и лишился руки

22 января 2025, 06:31
Фото: Е1.
Лейтенант Закир Мансумов, который поймал убийцу 11-летней девочки в Нижнем Тагиле, отправился на СВО и получил тяжелое ранение. В результате у него была ампутирована правая рука. На данный момент он проходит лечение в Москве.

Командир Закира подал рапорт о его награждении. Согласно документу, он принимал участие в отражении атаки дронов, сбил их, но был ранен.

Родился Закир Мансумов в Баку в 1996 году. В январе 1997 года его семья приехала в Нижний Тагил. В полицию он пришел в 2020 году и уволился в октябре 2024 года.

Сам Закир рассказал о последнем бое. По его словам, он на тот момент несколько месяцев находился на линии соприкосновения. Военный был на дежурстве. Он при выходе на точку увидел, что поднимаются дроны. Он сразу сбил один из личного оружия, а второй успел спикировать сзади и сделать сброс. Так он остался без руки. Молодой человек успел себя перебинтовать, поставить укол и сам добрался до медика.

Из полиции, по словам Закира, он ушел, потому что устал слышать, как погибают люди. После возвращения в город он планирует быть с семьей и родными. Пока ему предстоит лечение и реабилитация, пишет Е1.

Как пишет издание, Закир Мансумов работал оперативником в полиции Нижнего Тагила. В сентябре 2024 года он первым вычислил убийцу 11-летней девочки на Вагонке.

Напомним, трагедия на Вагонке случилась 31 августа. 11-летняя девочка пошла на прогулку и пропала. Ее поиски длились 4 дня. В результате она была найдена мертвой. 40-летний сосед Владимир сознался в преступлении. Он рассказал, что изнасиловал девочку, но когда она пошла домой, побоялся, что она расскажет все отцу. Поэтому мужчина выследил ее и убил.

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