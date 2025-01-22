Прокуратура распорядилась закрыть доступ в здание больницы в Нижнем Тагиле

Posted 22 января, 13:50
Published 22 января, 13:50
Modified 22 января, 13:52
Updated 22 января, 13:52
В Дзержинском районе Нижнего Тагила прокуратура приняла важные меры по обеспечению безопасности заброшенной больницы. Это медицинское учреждение, общая площадь которого превышает 6,1 тысячи, со временем пришло в аварийное состояние.
Разрушенные конструкции, открытые двери без запоров обеспечили беспрепятственный проход в здание. Такая ситуация представляла серьезную угрозу, особенно подростков. Так, открытый доступ создавал благоприятные условия для совершения преступлений, сообщает прокуратура Свердловской области.
Прокурор обратился в суд с иском против Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, прося принятия оперативных действий по предотвращению несанкционированного доступа в здание. Суд постановил установить металлические решетки на все окна и двери первого этажа. Решение суда вступило в законную силу, и теперь ответственным органам предстоит реализовать его на практике.