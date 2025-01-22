tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 13:50

Published 22 января, 13:50

Modified 22 января, 13:52

Updated 22 января, 13:52

Прокуратура распорядилась закрыть доступ в здание больницы в Нижнем Тагиле

Прокуратура распорядилась закрыть доступ в здание больницы в Нижнем Тагиле

22 января 2025, 13:50
Фото: 1MI.
Прокуратура Дзержинского района приняла меры по обеспечению безопасности заброшенной больницы в Нижнем Тагиле, добившись через суд установки железных решеток на окна и двери здания.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила прокуратура приняла важные меры по обеспечению безопасности заброшенной больницы. Это медицинское учреждение, общая площадь которого превышает 6,1 тысячи, со временем пришло в аварийное состояние.

Разрушенные конструкции, открытые двери без запоров обеспечили беспрепятственный проход в здание. Такая ситуация представляла серьезную угрозу, особенно подростков. Так, открытый доступ создавал благоприятные условия для совершения преступлений, сообщает прокуратура Свердловской области.

Прокурор обратился в суд с иском против Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, прося принятия оперативных действий по предотвращению несанкционированного доступа в здание. Суд постановил установить металлические решетки на все окна и двери первого этажа. Решение суда вступило в законную силу, и теперь ответственным органам предстоит реализовать его на практике.

Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей и плохую работу скорой помощи
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудники скорой помощи в Екатеринбурге ездят на машинах в аварийном состоянииСиловики сорвали вечеринку на заброшенном хлебозаводе в ЕкатеринбургеЖители деревни в Талицком районе пожаловались на заброшку и плиты после сноса дома
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Безопасность#Суд#Аварийное здание#Здание#Состояние#Преступления#Аварийное состояние#Нежилое здание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика