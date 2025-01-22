Прокуратура распорядилась закрыть доступ в здание больницы в Нижнем Тагиле

Прокурор обратился в суд с иском против Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, прося принятия оперативных действий по предотвращению несанкционированного доступа в здание. Суд постановил установить металлические решетки на все окна и двери первого этажа. Решение суда вступило в законную силу, и теперь ответственным органам предстоит реализовать его на практике.