Сотрудники тагильской мэрии смогут переждать воздушную тревогу в четырех убежищах

На сегодняшний день в распоряжении муниципалитета насчитывается свыше сотни объектов, предназначенных для укрытия населения. К 2025 году они официально получат статус защитных сооружений. Планируется проведение их ремонта, а также выделение дополнительных средств на обновление. Так, на улице Газетная будет модернизировано бомбоубежище, рассчитанное на 100 человек — на эти цели предусмотрено около 4 млн рублей. В большинстве случаев подобные убежища располагаются в подземных помещениях, чаще всего в подвалах, и предназначены для временного нахождения людей не более 12 часов. У таких объектов есть ряд обязательных требований: в укрытиях должны быть сухое покрытие пола, освещение и возможность герметично закрывать двери.