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Posted 22 января, 15:30

Published 22 января, 15:30

Modified 22 января, 15:32

Updated 22 января, 15:32

В Тагиле для сотрудников мэрии оборудуют убежища на случай воздушной тревоги

Сотрудники тагильской мэрии смогут переждать воздушную тревогу в четырех убежищах

22 января 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.

В Тагиле для сотрудников мэрии оборудуют убежища на случай воздушной тревоги

В Тагиле определены места, где работники горадминистрации смогут укрываться в случае обстрела или воздушного налета. Всего будет оборудовано четыре таких убежища.

Для сотрудников муниципалитета определены четыре места, где можно укрыться в случае воздушной тревоги или риска обстрела боеприпасами. Укрытия находятся в зданиях на улицах Пархоменко и Горошникова, драматическом театре, а также бывшем кинотеатре «Современник» на проспекте Ленина. Частично они расположены на нижних этажах, а некоторые находятся в подвалах. Эту информацию в беседе с информационным агентством «Все новости» сообщил начальник городского отдела по гражданской защите Андрей Мишин.

На сегодняшний день в распоряжении муниципалитета насчитывается свыше сотни объектов, предназначенных для укрытия населения. К 2025 году они официально получат статус защитных сооружений. Планируется проведение их ремонта, а также выделение дополнительных средств на обновление. Так, на улице Газетная будет модернизировано бомбоубежище, рассчитанное на 100 человек — на эти цели предусмотрено около 4 млн рублей. В большинстве случаев подобные убежища располагаются в подземных помещениях, чаще всего в подвалах, и предназначены для временного нахождения людей не более 12 часов. У таких объектов есть ряд обязательных требований: в укрытиях должны быть сухое покрытие пола, освещение и возможность герметично закрывать двери.

Как сообщил Мишин, в Нижнем Тагиле функционирует восемь служб спасения, которые отвечают за задачи, связанные с гражданской обороной, а также действует 511 внештатных формирований. Для оперативного оповещения местных жителей, как в самом городе, так и на прилегающих сельских территориях, задействованы 48 электросирен и 66 громкоговорителей. При необходимости эвакуации горожане смогут воспользоваться одним из 70 созданных эвакуационных пунктов или 30 пунктов временного размещения.

Ранее стало известно, что бомбоубежище на улице Газетной отремонтируют за 3,8 млн рублей.

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