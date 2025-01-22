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Posted 22 января, 13:22

Published 22 января, 13:22

Modified 22 января, 13:24

Updated 22 января, 13:24

Спортсменка из Нижнего Тагила победила на соревнованиях по фристайлу

Спортсменка из Нижнего Тагила победила на соревнованиях по фристайлу

22 января 2025, 13:22
Фото: Физкультура, спорт и молодежная политика Нижнего Тагила.
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
Воспитанница СШОР «Аист» Варвара Вепрева из Нижнего Тагила стала победительницей на состязаниях по фристайлу в «ски-кроссе».

Соревнования были всероссийскими. По их результатам спортсменка, занимавшаяся под руководством тренера Олега Машанова, взяла золотую награду за первое место. Также ей торжественно вручили диплом победителя, рассказали в пресс-службе физкультуры, спорта и молодежной политики мэрии города.

Фото: Физкультура, спорт и молодежная политика Нижнего Тагила
Соревнования прошли в городе Чусовой Пермского края среди юношей и девушек 13-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет из 12 регионов нашей страны, — рассказали в нижнетагильской организации.

Напомним, судомоделисты из Нижнего Тагила заняли призовые места на областных спортивных состязаниях, которые состоялись в честь юбилея победы в ВОВ.

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