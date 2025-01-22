Спортсменка из Нижнего Тагила победила на соревнованиях по фристайлу

Posted 22 января, 13:22
Published 22 января, 13:22
Modified 22 января, 13:24
Updated 22 января, 13:24
Соревнования были всероссийскими. По их результатам спортсменка, занимавшаяся под руководством тренера Олега Машанова, взяла золотую награду за первое место. Также ей торжественно вручили диплом победителя, рассказали в пресс-службе физкультуры, спорта и молодежной политики мэрии города.
Соревнования прошли в городе Чусовой Пермского края среди юношей и девушек 13-15 лет, юниоров и юниорок 16-20 лет из 12 регионов нашей страны, — рассказали в нижнетагильской организации.
Напомним, судомоделисты из Нижнего Тагила заняли призовые места на областных спортивных состязаниях, которые состоялись в честь юбилея победы в ВОВ.