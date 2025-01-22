Спортсменка из Нижнего Тагила победила на соревнованиях по фристайлу

Соревнования были всероссийскими. По их результатам спортсменка, занимавшаяся под руководством тренера Олега Машанова, взяла золотую награду за первое место. Также ей торжественно вручили диплом победителя, рассказали в пресс-службе физкультуры, спорта и молодежной политики мэрии города.