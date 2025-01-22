Сразу шесть детей заболели гепатитом А в Екатеринбурге

Специалисты Роспотребнадзора немедленно организовали проведение противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить распространения инфекции. Уже была проведена вакцинация детей против гепатита А, которые ранее не болели. Также вакцинацию прошли и взрослые.