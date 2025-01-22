Сразу шесть детей заболели гепатитом А в Екатеринбурге

Posted 22 января, 06:58
Published 22 января, 06:58
Modified 22 января, 07:00
Updated 22 января, 07:00
Специалисты Роспотребнадзора немедленно организовали проведение противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить распространения инфекции. Уже была проведена вакцинация детей против гепатита А, которые ранее не болели. Также вакцинацию прошли и взрослые.
За контактными лицами установлено наблюдение, а главе общины вручено предписание о проведении профилактических мероприятий по месту жительства зараженных.
Отмечается, что все дети проживают в одном домовладении. За пределы него инфекция не распространилась. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.
Ранее в Екатеринбурге несколько человек заразились ботулизмом после употребления консервированных шпрот.