tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 06:58

Published 22 января, 06:58

Modified 22 января, 07:00

Updated 22 января, 07:00

В Екатеринбурге у шестерых детей выявлен гепатит А

Сразу шесть детей заболели гепатитом А в Екатеринбурге

22 января 2025, 06:58
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге у шестерых детей выявлен гепатит А

Шесть случаев гепатита А среди детей зафиксированы среди представителей цыганской общины на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга. При этом у троих детей заболевание выявлено при обследовании контактных, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты Роспотребнадзора немедленно организовали проведение противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить распространения инфекции. Уже была проведена вакцинация детей против гепатита А, которые ранее не болели. Также вакцинацию прошли и взрослые.

За контактными лицами установлено наблюдение, а главе общины вручено предписание о проведении профилактических мероприятий по месту жительства зараженных.

Отмечается, что все дети проживают в одном домовладении. За пределы него инфекция не распространилась. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Ранее в Екатеринбурге несколько человек заразились ботулизмом после употребления консервированных шпрот.

Двое детей и их мать в Ревде отравились газом
Узнать подробнее
Читайте также:
Больше десятка детей отравились в больнице ЕкатеринбургаЧетверо детей в Дегтярске отравились угарным газомТошнота и рвота: на соревнованиях в ЯНАО отравились 39 детей
#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Здоровье#Инфекция#Заражение#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика