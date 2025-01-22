Студентка медколледжа в Екатеринбурге попала под колеса фуры

Posted 22 января, 08:26
Published 22 января, 08:26
Modified 22 января, 08:28
Updated 22 января, 08:28
Девушка отправилась в гости к приятелю. На пешеходном переходе она поторопилась и стала переходить на желтый свет. В это время ее сбил грузовик и немного протащил.
Сообщается, что у пострадавшей разные серьезные травмы, в том числе перелом свода основания черепа. На месте случившегося работают автоинспекторы. Выясняются подробности аварии, рассказали в пресс-службе местной автоинспекции.
Напомним, 15 января в деревне Красноуфимского района автомобилист сбил пешехода, вследствие чего тот скончался.