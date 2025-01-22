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Posted 22 января, 08:26

Published 22 января, 08:26

Modified 22 января, 08:28

Updated 22 января, 08:28

Студентка медколледжа в Екатеринбурге попала под колеса фуры

Студентка медколледжа в Екатеринбурге попала под колеса фуры

22 января 2025, 08:26
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге попала в ДТП 17-летняя девушка на улице Блюхера. ДТП произошло 22 января 2025 года.

Девушка отправилась в гости к приятелю. На пешеходном переходе она поторопилась и стала переходить на желтый свет. В это время ее сбил грузовик и немного протащил.

Сообщается, что у пострадавшей разные серьезные травмы, в том числе перелом свода основания черепа. На месте случившегося работают автоинспекторы. Выясняются подробности аварии, рассказали в пресс-службе местной автоинспекции.

Напомним, 15 января в деревне Красноуфимского района автомобилист сбил пешехода, вследствие чего тот скончался.

Водитель в Екатеринбурге врезался в столб и сбил проезжавшего мимо курьера
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