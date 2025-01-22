Суд начал рассматривать дело депутата Екатеринбурга Чачина

Posted 22 января, 11:39
Published 22 января, 11:39
Modified 22 января, 11:41
Updated 22 января, 11:41
Четыре года назад Чачин заключил договор о возведении путепровода в населенном пункте Челябинской области за 66 миллионов рублей.
При этом он вступил в картельный сговор с руководителем организации «Техностройкомплект», чтобы не делать ниже сумму договора, пишет Ура.ру.
Известно, что Чачин также более 10 лет является начальником компани «СБгрупп». С 2020 года избирался депутатом екатеринбургской думы.
Напомним, в декабре 2024 года в Свердловской области поместили в изолятор сотрудника ФСБ за получение взятки.