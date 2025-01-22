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Posted 22 января, 11:39

Published 22 января, 11:39

Modified 22 января, 11:41

Updated 22 января, 11:41

Суд начал рассматривать дело депутата Екатеринбурга Чачина

Суд начал рассматривать дело депутата Екатеринбурга Чачина

22 января 2025, 11:39
Фото: Изображение Midjourney.
Суд в Екатеринбурге начал рассматривать уголовное дело депутата Виталия Чачина. Он обвиняется в картельном сговоре при заключении контракта. Первое слушание состоялось 22 января 2025 года.

Четыре года назад Чачин заключил договор о возведении путепровода в населенном пункте Челябинской области за 66 миллионов рублей.

При этом он вступил в картельный сговор с руководителем организации «Техностройкомплект», чтобы не делать ниже сумму договора, пишет Ура.ру.

Известно, что Чачин также более 10 лет является начальником компани «СБгрупп». С 2020 года избирался депутатом екатеринбургской думы.

Напомним, в декабре 2024 года в Свердловской области поместили в изолятор сотрудника ФСБ за получение взятки.

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