То в жар, то в холод: простой способ пожарить картошку с идеальной корочкой

Posted 22 января, 15:00
Published 22 января, 15:00
Modified 22 января, 15:02
Updated 22 января, 15:02
Предварительная заморозка картошки полезна, особенно если вы хотите добиться результата, как в ресторанах, например, для картофеля фри. Заморозка помогает разрушить часть структуры крахмала, что способствует более равномерной текстуре и хрустящей корочке при готовке.
Нарежьте картошку кубиками, дольками или «палочками». Бланшируйте ее в подсоленной кипящей воде 2–3 минуты, затем сразу охладите в ледяной воде. Полностью высушите картофель и разложите его на подносе в один слой. Заморозьте примерно на 2–3 часа, а перед жаркой выньте и подержите при комнатной температуре несколько часов. При жарке замороженного картофеля на сковороде или в духовке получится особенно хрустящая внешняя корочка.
Эксперты портала Pravda.ru делятся рецептом запеченной в духовке картошки с самой вкусной золотистой корочкой.
Выложите картошку на противень с пергаментной бумагой. Запекайте при 190°C в течение 50 минут. Периодически проверяйте готовность: корочка должна стать золотистой и хрустящей, — советуют кулинары.
Картошка получится невероятно вкусной — с нежной мякотью внутри.
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