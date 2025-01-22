То в жар, то в холод: простой способ пожарить картошку с идеальной корочкой

Нарежьте картошку кубиками, дольками или «палочками». Бланшируйте ее в подсоленной кипящей воде 2–3 минуты, затем сразу охладите в ледяной воде. Полностью высушите картофель и разложите его на подносе в один слой. Заморозьте примерно на 2–3 часа, а перед жаркой выньте и подержите при комнатной температуре несколько часов. При жарке замороженного картофеля на сковороде или в духовке получится особенно хрустящая внешняя корочка.