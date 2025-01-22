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Posted 22 января, 15:00

Published 22 января, 15:00

Modified 22 января, 15:02

Updated 22 января, 15:02

То в жар, то в холод: простой способ пожарить картошку с идеальной корочкой

То в жар, то в холод: простой способ пожарить картошку с идеальной корочкой

22 января 2025, 15:00
Фото: Photo by Elizabeth Jamieson on Unsplash.
Рубрика
Еда и напитки
Вкусная золотистая и хрустящая корочка на жареной картошке — мечта любой хозяйки. Однако добиться идеального результата получается не всегда. Раскрываем кулинарный лайфхак, который используют повара в лучших ресторанах.

Предварительная заморозка картошки полезна, особенно если вы хотите добиться результата, как в ресторанах, например, для картофеля фри. Заморозка помогает разрушить часть структуры крахмала, что способствует более равномерной текстуре и хрустящей корочке при готовке.

Нарежьте картошку кубиками, дольками или «палочками». Бланшируйте ее в подсоленной кипящей воде 2–3 минуты, затем сразу охладите в ледяной воде. Полностью высушите картофель и разложите его на подносе в один слой. Заморозьте примерно на 2–3 часа, а перед жаркой выньте и подержите при комнатной температуре несколько часов. При жарке замороженного картофеля на сковороде или в духовке получится особенно хрустящая внешняя корочка.

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Эксперты портала Pravda.ru делятся рецептом запеченной в духовке картошки с самой вкусной золотистой корочкой.

Выложите картошку на противень с пергаментной бумагой. Запекайте при 190°C в течение 50 минут. Периодически проверяйте готовность: корочка должна стать золотистой и хрустящей, — советуют кулинары.

Картошка получится невероятно вкусной — с нежной мякотью внутри.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Картошка#КЦ#Еда и напитки#Хрустящая корочка#Кулинарные лайфхаки
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