Туроператор в Свердловской области заплатит 156 тысяч за отмененную поездку

Posted 22 января, 09:01
Published 22 января, 09:01
Modified 22 января, 09:02
Updated 22 января, 09:02
Так, в июле 2023 года Алексей с женой планировал отправиться в Анталью. Он приобрел недельный тур почти за 200 тысяч рублей. В эту сумму вошла и страховка. Страховыми рисками считались медрасходы и отмена поездки.
Перед поездкой у Алексея стало хуже состояние здоровья из-за удаления зуба. Мужчине понадобилось лечение. Ему были запрещены нагрузки, перелеты и смена климата. За день до вылета Алексей отправился к турагенту, попросил отменить поездку и вернуть деньги. Однако ему ничего не вернули.
Тогда Алексей подал иск в суд. Он потребовал взыскать сумму тура, моральный вред в размере 5 тысяч рублей и штраф. Карпинский суд отказался удовлетворять требования. Истец обжаловал решение. Свердловской областной суд не согласился с таким решением. Он посчитал, что часть опций и правда не могла быть реализована. Однако оснований для того, чтобы удерживать другую сумму, не было.
В результате суд постановил выплатить 116,9 тысячи рублей за отмену поездки, 5 тысяч морального вреда и штраф в размере 35 тысяч рублей.
Ранее жительница Екатеринбурга отсудила у туроператора 200 тысяч рублей за сорванный отдых в ОАЭ.