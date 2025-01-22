Туроператор в Свердловской области заплатит 156 тысяч за отмененную поездку

Тогда Алексей подал иск в суд. Он потребовал взыскать сумму тура, моральный вред в размере 5 тысяч рублей и штраф. Карпинский суд отказался удовлетворять требования. Истец обжаловал решение. Свердловской областной суд не согласился с таким решением. Он посчитал, что часть опций и правда не могла быть реализована. Однако оснований для того, чтобы удерживать другую сумму, не было.