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Posted 22 января, 09:01

Published 22 января, 09:01

Modified 22 января, 09:02

Updated 22 января, 09:02

Туроператор в Свердловской области заплатит 156 тысяч за отмененную поездку

Туроператор в Свердловской области заплатит 156 тысяч за отмененную поездку

22 января 2025, 09:01
Фото: 1MI.
Житель Свердловской области Алексей не смог поехать в Анталью по состоянию здоровья. Туроператор «ТТ-Трэвел» отказался возвращать деньги. Тогда свердловчанин пошел в суд.

Так, в июле 2023 года Алексей с женой планировал отправиться в Анталью. Он приобрел недельный тур почти за 200 тысяч рублей. В эту сумму вошла и страховка. Страховыми рисками считались медрасходы и отмена поездки.

Перед поездкой у Алексея стало хуже состояние здоровья из-за удаления зуба. Мужчине понадобилось лечение. Ему были запрещены нагрузки, перелеты и смена климата. За день до вылета Алексей отправился к турагенту, попросил отменить поездку и вернуть деньги. Однако ему ничего не вернули.

Тогда Алексей подал иск в суд. Он потребовал взыскать сумму тура, моральный вред в размере 5 тысяч рублей и штраф. Карпинский суд отказался удовлетворять требования. Истец обжаловал решение. Свердловской областной суд не согласился с таким решением. Он посчитал, что часть опций и правда не могла быть реализована. Однако оснований для того, чтобы удерживать другую сумму, не было.

В результате суд постановил выплатить 116,9 тысячи рублей за отмену поездки, 5 тысяч морального вреда и штраф в размере 35 тысяч рублей.

Ранее жительница Екатеринбурга отсудила у туроператора 200 тысяч рублей за сорванный отдых в ОАЭ.

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#Ирина Кирилова#Общество#Отдых#Свердловская область#Поездка#Екатеринбург#Туроператор
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