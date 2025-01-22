Уехал не на том трамвае: 10-летний мальчик потерялся в Екатеринбурге

Posted 22 января, 10:17
Published 22 января, 10:17
Modified 22 января, 10:19
Updated 22 января, 10:19
Сообщение о пропавшем 10-летнем школьнике поступило вечером 21 января 2025 года. В это время на посту находились специалисты Росгвардии Сайфуллохон Ризоев и Александр Чураков. Согласно ориентировке, ребенок мог находиться в Орджоникидзевском районе у трамвайного кольца.
Там и был обнаружен несовершеннолетний. Он рассказал, что сел не на той трамвай, поэтому уехал не в сторону дома. Мальчика отвезли в полицию, а затем передали родителям.
Напомним, что в Екатеринбурге недавно пропал 12-летний мальчик, но был найден.