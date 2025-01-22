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Posted 22 января, 10:17

Published 22 января, 10:17

Modified 22 января, 10:19

Updated 22 января, 10:19

Потерявшегося в Екатеринбурге ребенка нашли сотрудники Росгвардии

Уехал не на том трамвае: 10-летний мальчик потерялся в Екатеринбурге

22 января 2025, 10:17
Фото: 1MI.

Потерявшегося в Екатеринбурге ребенка нашли сотрудники Росгвардии

Школьника, который вовремя не вернулся домой, разыскали в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии. Ребенок случайно перепутал трамвайный маршрут и уехал в другой район города.

Сообщение о пропавшем 10-летнем школьнике поступило вечером 21 января 2025 года. В это время на посту находились специалисты Росгвардии Сайфуллохон Ризоев и Александр Чураков. Согласно ориентировке, ребенок мог находиться в Орджоникидзевском районе у трамвайного кольца.

Там и был обнаружен несовершеннолетний. Он рассказал, что сел не на той трамвай, поэтому уехал не в сторону дома. Мальчика отвезли в полицию, а затем передали родителям.

Напомним, что в Екатеринбурге недавно пропал 12-летний мальчик, но был найден.

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