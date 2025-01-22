Уроженец Средней Азии избил екатеринбуржца

В связи с произошедшим инцидентом было инициировано расследование в рамках уголовного производства по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, уже начато разбирательство по делу и в ближайшее время материалы будут переданы в собственное производство для более тщательного расследования.