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Posted 22 января, 06:22

Published 22 января, 06:22

Modified 22 января, 06:24

Updated 22 января, 06:24

Уроженец Средней Азии избил екатеринбуржца

Уроженец Средней Азии избил екатеринбуржца

22 января 2025, 06:22
Фото: 1MI.
Глава ведомства поручил представителю СК по Свердловской области доложить о расследовании случая причинения тяжких телесных повреждений жителю Екатеринбурга уроженцем Средней Азии.

Благодаря распространению информации в интернете, стало известно, что уроженец одной из стран Средней Азии избил жителя уральской столицы, вследствие чего тот получил серьезные травмы.

В связи с произошедшим инцидентом было инициировано расследование в рамках уголовного производства по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, уже начато разбирательство по делу и в ближайшее время материалы будут переданы в собственное производство для более тщательного расследования.

На фоне этих событий председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко предоставить детальный отчет о текущем положении дел и процессе рассмотрения обращения следователями.

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