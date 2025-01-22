Уроженец Средней Азии избил екатеринбуржца

Posted 22 января, 06:22
Published 22 января, 06:22
Modified 22 января, 06:24
Updated 22 января, 06:24
Благодаря распространению информации в интернете, стало известно, что уроженец одной из стран Средней Азии избил жителя уральской столицы, вследствие чего тот получил серьезные травмы.
В связи с произошедшим инцидентом было инициировано расследование в рамках уголовного производства по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, уже начато разбирательство по делу и в ближайшее время материалы будут переданы в собственное производство для более тщательного расследования.
На фоне этих событий председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко предоставить детальный отчет о текущем положении дел и процессе рассмотрения обращения следователями.