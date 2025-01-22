В Екатеринбурге открылась школа, в которой рухнул потолок

В школе также открылся медиацентр, в котором оборудованы типография и студия школьного ТВ. Кроме того, были созданы игровые площадки и зоны отдыха. Сейчас в обновленной школе учатся старшеклассники, которые готовятся к грядущим экзаменам. Ученики 1-9 классов начнут учиться с 1 марта.