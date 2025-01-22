В Екатеринбурге открылась школа, в которой рухнул потолок

Posted 22 января, 07:12
Published 22 января, 07:12
Modified 22 января, 07:14
Updated 22 января, 07:14
Во время реконструкционных работ в учреждении усилили фундамент, поставили новые окна и двери, обновили кровлю и инженерные сети. Также обновления затронули фасад и внутренние помещения, рассказал мэр города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.
В школе также открылся медиацентр, в котором оборудованы типография и студия школьного ТВ. Кроме того, были созданы игровые площадки и зоны отдыха. Сейчас в обновленной школе учатся старшеклассники, которые готовятся к грядущим экзаменам. Ученики 1-9 классов начнут учиться с 1 марта.
Напомним, потолок в школе рухнул в конце августа 2023 года. В связи с этим здание признали аварийным и закрыли на ремонт.