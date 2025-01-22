tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 07:12

Published 22 января, 07:12

Modified 22 января, 07:14

Updated 22 января, 07:14

В Екатеринбурге открылась школа, в которой рухнул потолок

В Екатеринбурге открылась школа, в которой рухнул потолок

22 января 2025, 07:12
Фото: Администрация Екатеринбурга.
В Екатеринбурге завершился ремонт в школе №68 на Кировградской улице, в которой произошло обрушение потолка.

Во время реконструкционных работ в учреждении усилили фундамент, поставили новые окна и двери, обновили кровлю и инженерные сети. Также обновления затронули фасад и внутренние помещения, рассказал мэр города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Фото: Администрация Екатеринбурга

В школе также открылся медиацентр, в котором оборудованы типография и студия школьного ТВ. Кроме того, были созданы игровые площадки и зоны отдыха. Сейчас в обновленной школе учатся старшеклассники, которые готовятся к грядущим экзаменам. Ученики 1-9 классов начнут учиться с 1 марта.

Напомним, потолок в школе рухнул в конце августа 2023 года. В связи с этим здание признали аварийным и закрыли на ремонт.

7,9 млн выделено на ремонт томографа в больнице Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
«Говорящие» светофоры в Тагиле, ремонт томографа, мэр Пинаев в автобусе и ОРВИВ школе №22 в Верхней Пышме улучшено электроснабжениеВице-мэр Екатеринбурга уходит с должности
#Елизавета Зиборова#Общество#Школа#Мэр#Реконструкция#Ремонт#Потолок#Алексей Орлов#Здание#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика