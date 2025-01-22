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Posted 22 января, 04:35

Published 22 января, 04:35

Modified 22 января, 04:36

Updated 22 января, 04:36

В Екатеринбурге подростки ограбили магазин, выбив окно

В Екатеринбурге подростки ограбили магазин, выбив окно

22 января 2025, 04:35
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге подростки 13-16 лет пробрались в магазин «Энергия спорта» на улице Куйбышева, 175. Банда украла 50 тысяч рублей.

Преступление случилось в ночь на 21 января, сообщил общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

По его словам, около двух часов ночи подростки выломали в дверном проеме окно. Один из детей пролез внутрь. Двое других влазить не стали. Товар не был тронут. Пропали 10 тысяч рублей из кассы и еще 40 из кабинета.

Чукреев добавил, что подозреваемые уже состоят на учете в полиции и это не первое их преступление. Полиция уже начала проверку по данному факту.

Ранее в Екатеринбурге подростки ограбили вейпшоп.

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