В Екатеринбурге подростки ограбили магазин, выбив окно

Posted 22 января, 04:35
Published 22 января, 04:35
Modified 22 января, 04:36
Updated 22 января, 04:36
Преступление случилось в ночь на 21 января, сообщил общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
По его словам, около двух часов ночи подростки выломали в дверном проеме окно. Один из детей пролез внутрь. Двое других влазить не стали. Товар не был тронут. Пропали 10 тысяч рублей из кассы и еще 40 из кабинета.
Чукреев добавил, что подозреваемые уже состоят на учете в полиции и это не первое их преступление. Полиция уже начала проверку по данному факту.
Ранее в Екатеринбурге подростки ограбили вейпшоп.