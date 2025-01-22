В Екатеринбурге водителям «Гортранса» рекордно подняли зарплату

Posted 22 января, 03:22
Published 22 января, 03:22
Modified 22 января, 03:23
Updated 22 января, 03:23
Повышение достигнет 30%. Так, по данным администрации. в декабре 2024 года водители зарабатывали от 69,9 тысяч до 130 тысяч рублей. В среднем зарплата составила 105 тысяч рублей за месяц.
После того, как начнет действовать повышение, наиболее активные работники смогут получать 169 тысяч рублей в месяц. Те, у кого будет небольшое количество часов работы, доход составит 90,5 тысячи рублей.
Напомним, о том, что сотрудникам «Гортранса» зарплата будет повышена в 2025 году говорил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. При этом повышение зарплаты не коснется руководящего состава.