tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 04:43

Published 22 января, 04:43

Modified 22 января, 04:44

Updated 22 января, 04:44

В Нижнем Тагиле 20 автомобилей пьяных лихачей отправлены на СВО

В Нижнем Тагиле 20 автомобилей пьяных лихачей отправлены на СВО

22 января 2025, 04:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле силовики изъяли у водителей, пойманных пьяными за рулем, 20 автомобилей. Транспорт в итоге был отправлен в зону спецоперации. Такое решение было принято судом, рассказал глава тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров.

Он рассказал в эфире канала «Телекон», что автомобили изъятые у злостных нарушителей ПДД отправляются на помощь армии. В прошлом году всего были изъяты 32 авто, 20 из них направлены в зону СВО.

Конфискация транспорта началась с 2022 года. Его изымают у тех, кто повторно пойман пьяным за рулем. Такая практика имеется уже в нескольких российских регионах.

Ранее в Екатеринбурге продавщица шуб была приговорена к принудительным работам за неуплату алиментов.

В Екатеринбурге компания рецидивистов изрезала мужчину из-за долга
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Свердловской области выплатил долг по алиментам под угрозой уголовного делаСпустя 13 долгих часов пассажиров рейса Екатеринбург-Шарм-эль-Шейх посадили в самолет«Побрил налысо и убил». В Тагиле сожитель месяцами истязал 41-летнюю женщину
#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Автомобиль#Водитель#Ибрагим Абдулкадыров#Конфискация#Екатеринбург#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика