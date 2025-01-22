В Нижнем Тагиле 20 автомобилей пьяных лихачей отправлены на СВО

Posted 22 января, 04:43
Published 22 января, 04:43
Modified 22 января, 04:44
Updated 22 января, 04:44
Он рассказал в эфире канала «Телекон», что автомобили изъятые у злостных нарушителей ПДД отправляются на помощь армии. В прошлом году всего были изъяты 32 авто, 20 из них направлены в зону СВО.
Конфискация транспорта началась с 2022 года. Его изымают у тех, кто повторно пойман пьяным за рулем. Такая практика имеется уже в нескольких российских регионах.
Ранее в Екатеринбурге продавщица шуб была приговорена к принудительным работам за неуплату алиментов.