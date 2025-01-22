В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор о хищении металла на 15 млн рублей с УВЗ

Приговор в результате не устроил обе стороны. Они его обжаловали. Свердловский областной суд рассмотрел апелляции. По результатам, Быхалову на один год был увеличен срок. Также он был лишен водительских прав на пять лет. Одному из осужденных условно понизили срок до 2 лет и 10 месяцев. В отношении одного из осужденных прекращено уголовное преследование в связи с его смертью. Кроме всего прочего, суд определил конфисковать в доход государства прибор ночного видения, мобильные телефоны и аккумуляторы к ним. Остальная часть приговора была оставлена без изменений.