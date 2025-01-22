В Нижнем Тагиле вступил в силу приговор о хищении металла на 15 млн рублей с УВЗ

Posted 22 января, 03:53
Published 22 января, 03:53
Modified 22 января, 03:54
Updated 22 января, 03:54
По данным материалов дела, в 2015 году Игорь Савашинский решил украсть металлопрокат со склада на Уралвагонзаводе. Один справиться с большим грузом он не мог, а потому подыскал сообщников. Он организовал процесс и обеспечил ОПГ всем нужным. После первого удачного «дела», Савашинский решил систематически красть металл.
Он взял в группу на руководящие позиции Сергея Суслова, Дмитрия Максимова, а также Валерия Быхалова. При этом строго соблюдалась конспирация. Каждый член звена знал только своего руководителя.
Схема хищения была такой — в цехах члены группы грузили в вагоны заранее подготовленный металл, ночью отгоняли тепловоз максимально близко к забору и оттуда автомобильным краном грузили «товар» в грузовики. В общей сложности за полгода был похищен металл на 15 млн рублей.
Так, приговором суда Савашинский получил 14 лет и 10 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Суслов получил 13 лет лишения свободы, Максимов — 12 лет, а Быхалов — 12 лет и 6 месяцев. Также они должны выплатить штрафы. Остальные участники ОПС получили от 5,5 лет лишения свободы до 5 лет и 11 месяцев. Кроме того, им назначены штрафы от 350 до 500 тысяч рублей.
Семь человек отделались условным наказанием, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Приговор в результате не устроил обе стороны. Они его обжаловали. Свердловский областной суд рассмотрел апелляции. По результатам, Быхалову на один год был увеличен срок. Также он был лишен водительских прав на пять лет. Одному из осужденных условно понизили срок до 2 лет и 10 месяцев. В отношении одного из осужденных прекращено уголовное преследование в связи с его смертью. Кроме всего прочего, суд определил конфисковать в доход государства прибор ночного видения, мобильные телефоны и аккумуляторы к ним. Остальная часть приговора была оставлена без изменений.
Напомним, ранее в Екатеринбурге местная жительница похитила 600 тысяч рублей у подруги, подменив их на билеты банка приколов.