tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 08:50

Published 22 января, 08:50

Modified 22 января, 08:52

Updated 22 января, 08:52

В Свердловской области похолодает до -32 градусов

В Свердловской области похолодает до -32 градусов

22 января 2025, 08:50
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области местами ожидаются морозы до -32 градусов ночью 23 января 2025 года.

Ночью в четверг возможно похолодание в северной и восточной частях области, в остальных районах прогнозируется -22… -27. Днем в Свердловской области потеплеет до -11 градусов, рассказали в УГМС.

В этот день также будет облачно. Обильных осадков не ожидается. В последний рабочий день на текущей неделе, 24 января, прогнозируются переменная облачность, метель, ветер до 16 метров и дневная температура в районе -6… -11. В выходные погода будет аналогичной, только ветер будет до 8 метров.

Из-за неблагоприятных погодных условий свердловчанам рекомендуется соблюдать правила безопасности и тепло одеваться во избежание аварийных ситуаций и переохлаждения.

Напомним, морозы в уральский регион пришли 21 января 2025 года.

Пик морозов в Свердловской области придется на середину недели
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловскую область придут морозы до -25 градусовВ Свердловской области похолодает до -16 градусовВ Свердловскую область придут морозы до -26 градусов
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Безопасность#Температура#Погода#Похолодание#Окружающая среда#Зима#Природа#УГМС#Переохлаждение#Морозы#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика