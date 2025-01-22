В Свердловской области похолодает до -32 градусов

В этот день также будет облачно. Обильных осадков не ожидается. В последний рабочий день на текущей неделе, 24 января, прогнозируются переменная облачность, метель, ветер до 16 метров и дневная температура в районе -6… -11. В выходные погода будет аналогичной, только ветер будет до 8 метров.