В Свердловской области похолодает до -32 градусов

Posted 22 января, 08:50
Published 22 января, 08:50
Modified 22 января, 08:52
Updated 22 января, 08:52
Ночью в четверг возможно похолодание в северной и восточной частях области, в остальных районах прогнозируется -22… -27. Днем в Свердловской области потеплеет до -11 градусов, рассказали в УГМС.
В этот день также будет облачно. Обильных осадков не ожидается. В последний рабочий день на текущей неделе, 24 января, прогнозируются переменная облачность, метель, ветер до 16 метров и дневная температура в районе -6… -11. В выходные погода будет аналогичной, только ветер будет до 8 метров.
Из-за неблагоприятных погодных условий свердловчанам рекомендуется соблюдать правила безопасности и тепло одеваться во избежание аварийных ситуаций и переохлаждения.
Напомним, морозы в уральский регион пришли 21 января 2025 года.