tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 12:03

Published 22 января, 12:03

Modified 22 января, 12:05

Updated 22 января, 12:05

В Свердловской области зафиксировано около 50 случаев заболевания животных бешенством

В Свердловской области зафиксировано около 50 случаев заболевания животных бешенством

22 января 2025, 12:03
Фото: 1MI.
В Свердловской области 47 животных заразились бешенством в 2024 году.

Заболеванием заразились как дикие животные, так и домашние: две кошки и четыре собаки, пишет ЕАН.

Для того, чтобы предотвратить угрозы распространения, в свердловских лесных массивах были разбросаны 600 тысяч вакцин против бешенства, помещенные в специальные приманки.

Напомним, в ноябре 2024 года в двух поселках под Екатеринбургом ввели карантин из-за вспышки бешенства, которым болели найденные мертвыми собака и лиса.

Свердловской области грозит вспышка бешенства
Узнать подробнее
Читайте также:
30 кабанов преградили дорогу в Свердловской областиОхотинспектора в Свердловской области получат новую техникуНет глаза, сломана челюсть, обожжены уши: под Екатеринбургом спасли кота
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Животные#Домашние животные#Эпидемия#Бешенство#Вакцина#Екатеринбург#Дикие животные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика