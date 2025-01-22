В Свердловской области зафиксировано около 50 случаев заболевания животных бешенством

Posted 22 января, 12:03
Published 22 января, 12:03
Modified 22 января, 12:05
Updated 22 января, 12:05
Заболеванием заразились как дикие животные, так и домашние: две кошки и четыре собаки, пишет ЕАН.
Для того, чтобы предотвратить угрозы распространения, в свердловских лесных массивах были разбросаны 600 тысяч вакцин против бешенства, помещенные в специальные приманки.
Напомним, в ноябре 2024 года в двух поселках под Екатеринбургом ввели карантин из-за вспышки бешенства, которым болели найденные мертвыми собака и лиса.