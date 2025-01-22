В Верхотурье трое детей устроили пожар в квартире, пока мама ходила в магазин

Posted 22 января, 04:19
Published 22 января, 04:19
Modified 22 января, 04:20
Updated 22 января, 04:20
В момент происшествия в квартире находились трое мальчиков 2, 4 и 6 лет. Они успели выбежать из помещения. Младший ребенок получил ожоги. Родителей в момент произошедшего не было дома.
Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.
В связи с происшествием прокуратура начала проверку. В ведомстве отметили, что мама вышла в магазин, когда случился пожар. В результате случившегося пострадал двухлетний малыш. Двое других детей не пострадали. Отмечается, что в поле зрения правоохранительных органов семья не попадала и на учете не состоит. Также в прокуратуре по Свердловской области добавили, что поставили на контроль проведение доследственной проверки.
Ранее в поселке под Нижним Тагилом в результате пожара погибли несколько голов крупного рогатого скота.