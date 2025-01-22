В Верхотурье трое детей устроили пожар в квартире, пока мама ходила в магазин

В связи с происшествием прокуратура начала проверку. В ведомстве отметили, что мама вышла в магазин, когда случился пожар. В результате случившегося пострадал двухлетний малыш. Двое других детей не пострадали. Отмечается, что в поле зрения правоохранительных органов семья не попадала и на учете не состоит. Также в прокуратуре по Свердловской области добавили, что поставили на контроль проведение доследственной проверки.