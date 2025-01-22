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Posted 22 января, 08:27

Published 22 января, 08:27

Modified 22 января, 08:28

Updated 22 января, 08:28

В Новоуральске введен туристический налог

В закрытом городе в Свердловской области введен туристический налог

22 января 2025, 08:27
Фото: 1MI.

В Новоуральске введен туристический налог

В Новоуральске, который является закрытым городом, введен туристический налог. Его сумма составит 100 рублей в сутки.

С начала 2025 года в Свердловской области действует туристический налог. Он был принят в 11 муниципалитетах. Это коснулось и Новоуральска. Поэтому теперь путешественникам придется платить дополнительно 100 рублей при остановке в гостиницах.

Новоуральск при этом является закрытым городом. Это значит, чтобы попасть туда, нужны специальные пропуска. Для их получения надо подать заявление и ждать разрешения. Пускают же на территорию города далеко не всех.

Сравнительно недавно в Новоуральск появились специальные туры, но их немного. Например, проект «Тур-Урал» предоставляет только 3 поездки за 2025 год. В гостиницах посетителям не предлагают остановиться. Вся экскурсия проводится в дневное время, пишет 66.ру.

Однако в Новоуральске есть несколько гостиниц и хостелов. Там останавливаются командировочные.

По словам путешественника Олега Чегодаева, для туристов город не очень привлекателен. Однако тут есть возможность побывать в городе за «колючей проволокой», в Музее наперстков, а также на горе Висячий камень.

Напомним, в конце 2024 года в Свердловской области было одобрено введение туристического налога.

#Ирина Кирилова#Общество#Отдых#Свердловская область#Налог#Туризм#Экскурсия#Поездка#Екатеринбург
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