В закрытом городе в Свердловской области введен туристический налог

Posted 22 января, 08:27
Published 22 января, 08:27
Modified 22 января, 08:28
Updated 22 января, 08:28
С начала 2025 года в Свердловской области действует туристический налог. Он был принят в 11 муниципалитетах. Это коснулось и Новоуральска. Поэтому теперь путешественникам придется платить дополнительно 100 рублей при остановке в гостиницах.
Новоуральск при этом является закрытым городом. Это значит, чтобы попасть туда, нужны специальные пропуска. Для их получения надо подать заявление и ждать разрешения. Пускают же на территорию города далеко не всех.
Сравнительно недавно в Новоуральск появились специальные туры, но их немного. Например, проект «Тур-Урал» предоставляет только 3 поездки за 2025 год. В гостиницах посетителям не предлагают остановиться. Вся экскурсия проводится в дневное время, пишет 66.ру.
Однако в Новоуральске есть несколько гостиниц и хостелов. Там останавливаются командировочные.
По словам путешественника Олега Чегодаева, для туристов город не очень привлекателен. Однако тут есть возможность побывать в городе за «колючей проволокой», в Музее наперстков, а также на горе Висячий камень.
Напомним, в конце 2024 года в Свердловской области было одобрено введение туристического налога.