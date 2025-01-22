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Posted 22 января, 12:19

Published 22 января, 12:19

Modified 22 января, 12:21

Updated 22 января, 12:21

Водитель-нарушитель в Богдановиче пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

Водитель-нарушитель в Богдановиче пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

22 января 2025, 12:19
Фото: Изображение Midjourney.
В Богдановиче водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД, чтобы они не составляли протоколы за нарушения. Инцидент случился в октябре 2024 года.

Установлено, что мужчина управлял грузовиком с полуприцепом. Он перевозил кран-трубоукладчик. В ходе перевозки на трассе его остановили сотрудники ГИБДД. Проверка показала, что водитель не имеет на груз документов, а также отсутствуют диагностические карты. К тому же у грузовика номера были нечитаемыми, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

За нарушения водителя должны были привлечь к ответственности. Для составления протоколов инспекторы пригласили водителя в свой автомобиль. Однако последний предложил взятку. Инспекторы деньги не взяли и сообщили о попытке подкупа в полицию.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Экс-главе сельской администрации в Свердловской области грозит срок за взяточничество.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#ГИБДД#Криминал#Взятка#Водитель#Екатеринбург
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