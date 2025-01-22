Водитель-нарушитель в Богдановиче пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

Установлено, что мужчина управлял грузовиком с полуприцепом. Он перевозил кран-трубоукладчик. В ходе перевозки на трассе его остановили сотрудники ГИБДД. Проверка показала, что водитель не имеет на груз документов, а также отсутствуют диагностические карты. К тому же у грузовика номера были нечитаемыми, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.