Водитель-нарушитель в Богдановиче пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

Posted 22 января, 12:19
Published 22 января, 12:19
Modified 22 января, 12:21
Updated 22 января, 12:21
Установлено, что мужчина управлял грузовиком с полуприцепом. Он перевозил кран-трубоукладчик. В ходе перевозки на трассе его остановили сотрудники ГИБДД. Проверка показала, что водитель не имеет на груз документов, а также отсутствуют диагностические карты. К тому же у грузовика номера были нечитаемыми, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
За нарушения водителя должны были привлечь к ответственности. Для составления протоколов инспекторы пригласили водителя в свой автомобиль. Однако последний предложил взятку. Инспекторы деньги не взяли и сообщили о попытке подкупа в полицию.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
Экс-главе сельской администрации в Свердловской области грозит срок за взяточничество.