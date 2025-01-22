Военнослужащий из Туринска лишился зарплаты из-за кредита

Женщина из Туринска обратилась к депутату Государственной Думы ФС РФ Максиму Иванову с просьбой разобраться в ситуации с денежным довольством ее супруга, служащего на СВО. Ее муж подписал контракт с Министерством Обороны в декабре и ушел на службу. При этом на военного были возложены кредитные обязательства. И когда супруг получил первую зарплату, все деньги списали в счет кредитных долгов.