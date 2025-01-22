Военнослужащий из Туринска лишился зарплаты из-за кредита

Posted 22 января, 13:07
Published 22 января, 13:07
Modified 22 января, 14:43
Updated 22 января, 14:43
Женщина из Туринска обратилась к депутату Государственной Думы ФС РФ Максиму Иванову с просьбой разобраться в ситуации с денежным довольством ее супруга, служащего на СВО. Ее муж подписал контракт с Министерством Обороны в декабре и ушел на службу. При этом на военного были возложены кредитные обязательства. И когда супруг получил первую зарплату, все деньги списали в счет кредитных долгов.
Однако, действия банка можно оспорить. Согласно закону, с участника СВО снимаются долговые обязательства, если он подписал контракт после 1 декабря 2024 года, сумма долга не больше 10 млн рублей и суд начал взыскание до подписания контракта, сообщает в своем telegram-канале Максим Иванов.
В банке жене участника СВО сказали, что решение могут изменить, если военнослужащий лично обратится к ним. Максим Иванов обратился к председателю Центробанка, но ответа пока не последовало.
Ранее свердловскую семью с пятью детьми оставили без выплат после гибели отца на СВО.