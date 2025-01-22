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Posted 22 января, 13:07

Published 22 января, 13:07

Modified 22 января, 14:43

Updated 22 января, 14:43

Военнослужащий из Туринска лишился зарплаты из-за кредита

Военнослужащий из Туринска лишился зарплаты из-за кредита

22 января 2025, 13:07
Фото: 1MI.
У свердловского участника СВО были кредитные обязательства. После подписания контракта в декабре 2024 года он получил зарплату, которую полностью списали в счет долга, хотя это противоречит новому закону.

Женщина из Туринска обратилась к депутату Государственной Думы ФС РФ Максиму Иванову с просьбой разобраться в ситуации с денежным довольством ее супруга, служащего на СВО. Ее муж подписал контракт с Министерством Обороны в декабре и ушел на службу. При этом на военного были возложены кредитные обязательства. И когда супруг получил первую зарплату, все деньги списали в счет кредитных долгов.

Однако, действия банка можно оспорить. Согласно закону, с участника СВО снимаются долговые обязательства, если он подписал контракт после 1 декабря 2024 года, сумма долга не больше 10 млн рублей и суд начал взыскание до подписания контракта, сообщает в своем telegram-канале Максим Иванов.

В банке жене участника СВО сказали, что решение могут изменить, если военнослужащий лично обратится к ним. Максим Иванов обратился к председателю Центробанка, но ответа пока не последовало.

Ранее свердловскую семью с пятью детьми оставили без выплат после гибели отца на СВО.

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