Воры в Полевском округе массово грабят продуктовые магазины

Posted 22 января, 13:44
Published 22 января, 13:44
Modified 22 января, 13:46
Updated 22 января, 13:46
Самая крупная кража произошла в супермаркете «Магнит» в населенном пункте Курганово: злоумышленники ограбили его на 216 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении, пишет ЕАН.
Также в Полевском на улице Карла Маркса подростки забрались в «Монетку» и украли из нее конфеты, игрушечную радиоуправляемую машинку и банку энергетического напитка. Вскоре их задержала полиция.
По словам школьников, конфеты они успели съесть, а машинку выбросили после того, как немного с ней поиграли. Кроме того, кражи произошли в магазинах на Красноармейской улице и на улице Победы.
Напомним, 21 января 025 года в Екатеринбурге подростки ограбили магазин на улице Куйбышева.