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Posted 22 января, 13:44

Published 22 января, 13:44

Modified 22 января, 13:46

Updated 22 января, 13:46

Воры в Полевском округе массово грабят продуктовые магазины

Воры в Полевском округе массово грабят продуктовые магазины

22 января 2025, 13:44
Фото: 1MI.
В Полевском округе происходят массовые ограбления в продуктовых торговых точках.

Самая крупная кража произошла в супермаркете «Магнит» в населенном пункте Курганово: злоумышленники ограбили его на 216 тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении, пишет ЕАН.

Также в Полевском на улице Карла Маркса подростки забрались в «Монетку» и украли из нее конфеты, игрушечную радиоуправляемую машинку и банку энергетического напитка. Вскоре их задержала полиция.

По словам школьников, конфеты они успели съесть, а машинку выбросили после того, как немного с ней поиграли. Кроме того, кражи произошли в магазинах на Красноармейской улице и на улице Победы.

Напомним, 21 января 025 года в Екатеринбурге подростки ограбили магазин на улице Куйбышева.

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