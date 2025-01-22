Восемь многодетных семей Свердловской области получили ордена «Родительская слава»

В Свердловской области восемь семей, воспитывающих нескольких детей, удостоились престижной награды — медали ордена «Родительская слава». Торжественная церемония состоялась под руководством главы региона Евгения Куйвашева. Среди награждённых оказались супруги Анатолий и Александра Грачёвы, которые растят шестеро детей. Почетное звание было присвоено им указом Президента России в знак их значительного вклада в укрепление семейных ценностей и достойное воспитание подрастающего поколения.