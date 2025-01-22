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Posted 22 января, 16:18

Published 22 января, 16:18

Modified 22 января, 16:20

Updated 22 января, 16:20

Свердловский губернатор наградил многодетные семьи орденом «Родительская слава»

Восемь многодетных семей Свердловской области получили ордена «Родительская слава»

22 января 2025, 16:18
Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Свердловский губернатор наградил многодетные семьи орденом «Родительская слава»

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил многодетных свердловчан и заявил, что они делают осознанный выбор ради продолжения жизни.

В Свердловской области восемь семей, воспитывающих нескольких детей, удостоились престижной награды — медали ордена «Родительская слава». Торжественная церемония состоялась под руководством главы региона Евгения Куйвашева. Среди награждённых оказались супруги Анатолий и Александра Грачёвы, которые растят шестеро детей. Почетное звание было присвоено им указом Президента России в знак их значительного вклада в укрепление семейных ценностей и достойное воспитание подрастающего поколения.

Быть родителем — это огромный труд и ответственность. Это осознанный выбор в пользу продления рода и продолжения жизни на земле. Я счастлив и горд, что в Свердловской области осознанных и ответственных родителей, которые воспитывают четверых и более детей, становится всё больше. Традиции многодетных семей развиваются, а крепкие и дружные семьи получают поддержку государства и признание на самом высоком уровне, — отметил губернатор.

Евгений Куйвашев отдельно поздравил семьи Плотниковых, Мангилёвых, Русских, а также Шабалиных. Эти семьи воспитывают по пять детей, создавая для них обстановку, полную тепла, заботы и уважительного отношения друг к другу.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Кроме того, высокую награду получили супруги Кладовы, Портнягины и Левченко. Эти семьи, воспитывая четверых, демонстрируют пример сплоченности, основанной на взаимной любви, доверии и верности семейным традициям.

Ранее Евгений Куйвашев доложил вице-премьеру Марату Хуснуллину об успехах Свердловской области в 2024 году.

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