Восемь многодетных семей Свердловской области получили ордена «Родительская слава»

Posted 22 января, 16:18
Published 22 января, 16:18
Modified 22 января, 16:20
Updated 22 января, 16:20
В Свердловской области восемь семей, воспитывающих нескольких детей, удостоились престижной награды — медали ордена «Родительская слава». Торжественная церемония состоялась под руководством главы региона Евгения Куйвашева. Среди награждённых оказались супруги Анатолий и Александра Грачёвы, которые растят шестеро детей. Почетное звание было присвоено им указом Президента России в знак их значительного вклада в укрепление семейных ценностей и достойное воспитание подрастающего поколения.
Быть родителем — это огромный труд и ответственность. Это осознанный выбор в пользу продления рода и продолжения жизни на земле. Я счастлив и горд, что в Свердловской области осознанных и ответственных родителей, которые воспитывают четверых и более детей, становится всё больше. Традиции многодетных семей развиваются, а крепкие и дружные семьи получают поддержку государства и признание на самом высоком уровне, — отметил губернатор.
Евгений Куйвашев отдельно поздравил семьи Плотниковых, Мангилёвых, Русских, а также Шабалиных. Эти семьи воспитывают по пять детей, создавая для них обстановку, полную тепла, заботы и уважительного отношения друг к другу.
Кроме того, высокую награду получили супруги Кладовы, Портнягины и Левченко. Эти семьи, воспитывая четверых, демонстрируют пример сплоченности, основанной на взаимной любви, доверии и верности семейным традициям.
Ранее Евгений Куйвашев доложил вице-премьеру Марату Хуснуллину об успехах Свердловской области в 2024 году.