«Все на старт!» В Свердловской области открыта регистрация на «Лыжню России»

По устоявшейся на протяжении многих лет традиции масштабное спортивное событие «Лыжня России» вновь охватит всю страну. В этом году главной дистанцией станет символический отрезок в 2025 метров. В день состязаний по инициативе Владимира Путина также пройдет патриотический забег под названием «Герои нашего времени», в котором примут участие ветераны боевых действий, сотрудники правоохранительных органов и члены их семей. Этот старт будет приурочен к Году Защитника Отечества и предстоящему 80-летию Великой Победы, сообщили в региональном департаменте информационной политики.