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Posted 22 января, 17:14

Published 22 января, 17:14

Modified 22 января, 17:16

Updated 22 января, 17:16

В Свердловской области открыта регистрация на всероссийскую гонку «Лыжня России»

«Все на старт!» В Свердловской области открыта регистрация на «Лыжню России»

22 января 2025, 17:14
Фото: 1MI.

В Свердловской области открыта регистрация на всероссийскую гонку «Лыжня России»

Большие и маленькие свердловчане до 6 февраля могут подать заявку на участие в традиционной гонке «Лыжня России» — «Госуслуги» открыли форму для регистрации.

По устоявшейся на протяжении многих лет традиции масштабное спортивное событие «Лыжня России» вновь охватит всю страну. В этом году главной дистанцией станет символический отрезок в 2025 метров. В день состязаний по инициативе Владимира Путина также пройдет патриотический забег под названием «Герои нашего времени», в котором примут участие ветераны боевых действий, сотрудники правоохранительных органов и члены их семей. Этот старт будет приурочен к Году Защитника Отечества и предстоящему 80-летию Великой Победы, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Уже с конца января в образовательных учреждениях региона стартуют массовые лыжные забеги. Школы, университеты, колледжи и даже детские сады присоединятся к этим спортивным мероприятиям. Одной из ключевых целей «Лыжни России» остается популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

Центром лыжной недели станет главное событие — центральный старт «Лыжни России», который пройдет в Сысерти на базе спортивной школы имени Рыжкова. Здесь же состоится главное спортивное состязание, в рамках которого сильнейшие лыжники региона поборются за титул лучших. Организаторы обещают атмосферу настоящего праздника и торжественное открытие с народными гуляниями.

Для жителей Екатеринбурга будут подготовлены удобные лыжные трассы в каждом районе города. А в области откроется более 80 стартовых зон.

Чтобы зарегистрироваться для участия в «Лыжне России», нужно зайти на сайт «Госуслуг», указать в поисковой строке запрос «регистрация на „Лыжню России“», выбрать свой регион и подобрать удобное местоположение для старта. Сделать это необходимо до 6 февраля, так как после этой даты форма регистрации будет недоступна.

Ранее в Екатеринбурге прошла лыжная гонка «Тур де Бург» на Кубок главы Екатеринбурга. Победу в многодневке одержал олимпийский чемпион.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Владимир Путин#Свердловская область#Регистрация#Госуслуги#Здоровый образ жизни#Лыжня России#Лыжный спорт#Екатеринбург#80-летие Великой Победы#Спортивные мероприятия#Год Защитника Отечества
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