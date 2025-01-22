«Все на старт!» В Свердловской области открыта регистрация на «Лыжню России»

Posted 22 января, 17:14
Published 22 января, 17:14
Modified 22 января, 17:16
Updated 22 января, 17:16
По устоявшейся на протяжении многих лет традиции масштабное спортивное событие «Лыжня России» вновь охватит всю страну. В этом году главной дистанцией станет символический отрезок в 2025 метров. В день состязаний по инициативе Владимира Путина также пройдет патриотический забег под названием «Герои нашего времени», в котором примут участие ветераны боевых действий, сотрудники правоохранительных органов и члены их семей. Этот старт будет приурочен к Году Защитника Отечества и предстоящему 80-летию Великой Победы, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Уже с конца января в образовательных учреждениях региона стартуют массовые лыжные забеги. Школы, университеты, колледжи и даже детские сады присоединятся к этим спортивным мероприятиям. Одной из ключевых целей «Лыжни России» остается популяризация здорового образа жизни среди молодежи.
Центром лыжной недели станет главное событие — центральный старт «Лыжни России», который пройдет в Сысерти на базе спортивной школы имени Рыжкова. Здесь же состоится главное спортивное состязание, в рамках которого сильнейшие лыжники региона поборются за титул лучших. Организаторы обещают атмосферу настоящего праздника и торжественное открытие с народными гуляниями.
Для жителей Екатеринбурга будут подготовлены удобные лыжные трассы в каждом районе города. А в области откроется более 80 стартовых зон.
Чтобы зарегистрироваться для участия в «Лыжне России», нужно зайти на сайт «Госуслуг», указать в поисковой строке запрос «регистрация на „Лыжню России“», выбрать свой регион и подобрать удобное местоположение для старта. Сделать это необходимо до 6 февраля, так как после этой даты форма регистрации будет недоступна.
Ранее в Екатеринбурге прошла лыжная гонка «Тур де Бург» на Кубок главы Екатеринбурга. Победу в многодневке одержал олимпийский чемпион.