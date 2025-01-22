Яйца после варки гладкие и прочные: добавляю в воду спички — на скорлупе ни трещинки

Posted 22 января, 14:06
Published 22 января, 14:06
Modified 22 января, 14:08
Updated 22 января, 14:08
Народный метод добавления спичек в воду при варке яиц имеет под собой научную основу. Некоторые ученые утверждают, что все дело в химическом составе серной пропитки спичечных головок. Спички традиционно покрыты серным составом, который при попадании в воду взаимодействует с поверхностью скорлупы яиц, что может укреплять ее и предотвращать растрескивание.
При нагревании яйца внутри скорлупы создается давление из-за выхода воздуха и расширения содержимого. Если скорлупа слабая или есть микротрещины, она может не выдержать и расколоться,. Присутствие серосодержащих соединений, возможно, улучшает прочность скорлупы или способствует ее более равномерному прогреванию, что снижает вероятность повреждений.
Также есть мнение, что сера укрепляет внешний слой или делает его менее восприимчивым к резким перепадам температуры.
Спички необходимо добавлять в еще холодную воду. Оптимальное количество — 3-4 спички, — такой совет дает портал pogovorim.by.
Но стоит учитывать, что никаких серьезных исследований на эту тему не проводилось и выяснить, действительно ли этот метод работает, можно лишь на практике. К тому же не стоит забывать, что существует множество других способов сварить яйцо и не повредить скорлупу.
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