Защищаемся от телефонных мошенников: как спастись от спама и подозрительных звонков

Это именно то, что и нужно мошенникам. Даже если злоумышленник уделил вам много времени и грамотно все рассказал, втеревшись к вам в доверие, хорошенько подумайте перед тем, как диктовать личные данные, коды из смс и пр. При адекватной оценке можно понять: если код пришел на ваш личный номер, то предназначен он исключительно для вас, а не для третьих лиц, которые настойчиво требуют его назвать. Будьте бдительны!