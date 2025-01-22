Защищаемся от телефонных мошенников: как спастись от спама и подозрительных звонков

Posted 22 января, 11:57
Published 22 января, 11:57
Modified 22 января, 11:59
Updated 22 января, 11:59
Чаще всего на удочку попадаются люди пожилого возраста. Эксперты рекомендуют установить на телефоны родителей приложения, распознающие незнакомые номера звонящих, среди которых могут оказаться и аферисты.
На рынке появляется все больше цифровых продуктов данного назначения. Они немного отличаются друг от друга по функционалу и условиям использования, но в целом предназначены для одного — фильтровать нежелательные звонки и обеспечивать безопасное общение. Рассказываем о самых популярных приложениях на сегодня.
Приложение «Яндекс» с Алисой» имеет встроенный бесплатный определитель номеров. При входящем звонке система автоматически ищет номер в своей телефонной базе — в ней содержится порядка 5 миллионов номеров организаций, и она постоянно пополняется. После идентификации номера на экране появляется информация о компании и ее сфере деятельности. Если номер невозможно определить, а такое иногда бывает с частными номерами, система предложит предполагаемую категорию звонка. К примеру: «Возможно, это реклама». Приложение также удобно тем, что позволяет сразу распознавать спам-звонки — нежелательную рекламу от банков, операторов связи, медицинских центров, интернет-магазинов и т. д. Пользователи могут сами настроить фильтр по блокировке и заносить нежелательные контакты в черный список.
Кстати! В 2024 году приложение с определителем номера от «Яндекса» зафиксировал почти 1,5 млрд звонков с незнакомых номеров, из которых 800 млн оказались нежелательными, в том числе мошенническими.
Название приложения переводится с английского как «кто звонит?». И оно успешно предоставляет данную информацию пользователям, защищая от нежелательных контактов. Программа имеет свою обширную базу номеров и встроенные алгоритмы искусственного интеллекта, благодаря которым распознает поступающие на телефон номера, определяя тип организации, род ее деятельности. Например, «Банк и финансы», «Доставка» и пр. Абоненты могут применять бесплатную версию — она определяет спам- и полезные звонки и указывает на подозрительные или нежелательные номера, которые можно заносить в черный список. Также пользователям доступен и платный премиум-тариф. Его подключение гарантирует автоматическое блокирование всего спама, обнаружение спама в режиме офлайн, без подключения к Интернету и другие преимущества.
Еще одна программа для защиты от мошенников, а также навязчивых звонков от разных организаций, рекламной рассылки и прочего телефонного «мусора». Truecaller может похвастаться огромной базой спам-номеров, поэтому сразу сообщит абоненту, от кого поступает звонок. Нежелательные сигналы приложение сразу блокирует, таким образом пользователь даже не отвлекается от повседневных дел. Также программа позволяет записывать телефонные разговоры, когда это нужно. Единственный минус — в офлайне приложение не работает, поэтому надо следить, чтобы у смартфона всегда был доступ к Интернету. Существует базовая и премиум-версии приложения. Последняя имеет более расширенный защитный функционал.
Для защиты от спама и возможных мошеннических звонков можно использовать приложение NumBuster. У него довольно широкий функционал, обширная база данных, которая поможет распознать большинство поступающих звонков и заблокировать ненужные. Приложение бесплатное, но есть платные услуги за ряд дополнительных настроек. Например, возможность блокировать звонки и смс-сообщения от абонентов из черного списка, увидеть под каким именем или ником вы записаны в контактах других пользователей. Также программу можно настроить на блокировку всех звонков из-за границы или от определенного оператора связи.
Данное приложение работает по тому же принципу, что и остальные. Благодаря обширной базе данных Getcontact определяет номер телефона и отображает его на экране телефона вместе с информацией о звонящем. База приложения собирается благодаря пользователям, которые, отследив нежелательный контакт, добавляют его в общий список спам-номеров. Основная функция определителя номера доступна в базовой бесплатной версии. С премиум-аккаунтом можно получить и дополнительные функции — отключение рекламы, просмотр информации о том, как ваш номер записан у других абонентов.
Впрочем, несмотря на безусловную пользу данных приложений, эксперты Роскачества отмечают, что как это ни печально, но мошенники могут менять номера так что, что никакие базы мобильных приложений за ними не поспевают. Поэтому не нужно считать определители номеров панацеей и гарантированным спасением от недоброжелателей. Важно не ослаблять бдительность и с подозрением относиться к любым неиндентифицированным номерам.
— Мошенники обычно звонят по собранной базе телефонов, втираются в доверие, придумывают ситуации, которые вызывают эмоциональный отклик, — говорит DeFi-предприниматель, эксперт по финансовой логистике и трансграничным расчетам Александр Вайс. — Например, нужно оказать дорогостоящую помощь родственнику, ставшему жертвой несчастного случая, или срочно заплатить за него долг. Призывают подтвердить выигрыш, продиктовав личную информацию для его получения. Исходя из данных в Интернете, можно найти такую информацию: в 2024 году телефонные мошенники похитили у тагильчан более 85 млн рублей.
Кто в группе риска?
— Под высокий риск прежде всего попадают пожилые люди. Мошенники надеются на их некомпетентность в сфере цифровизации, а главное на излишнюю доверчивость. Данная группа населения чаще всего сообщает мошенникам код из смс, переводит им деньги, беспокоится о родных, которым якобы нужны деньги на операцию. То есть, по сути, подвергаются типичной манипуляции. Подростки также в группе риска, так как у многих из них есть желание заполучить легкие деньги, выиграть лотерее, выполнить пару нехитрых действий за высокую оплату. В целом, люди, не знающие финансовой грамотности и отличающиеся излишней доверчивостью являются постоянными «клиентами» телефонных мошенников.
Известно, что мошеннические схемы с каждым днем становятся все изощреннее. Но существуют ли базовые методы противодействия? Такие незыблемые советы, что помогут распознать мошенника?
— Есть так называемые «три кита», три принципа, которые ни в коем случае нельзя нарушать в разговоре с незнакомыми абонентами, кем бы они не представились: работником банка, правоохранительных органов, оператора сотовой связи или медсестры из поликлиники.
Не переводите деньги на чужие счета
Мошенники под разным предлогом могут просить перевести денежные средства на счет, карту, номер телефона. Не торопитесь выполнять требования человека на том конце провода. Попросите время уточнить информацию лично у знакомого, скорее всего, уже на этом этапе мошенник бросит трубку.
Не соблазняйтесь бесплатными предложениями
Мошенники берут внезапностью и скоростью, принуждая делать все быстро, по четкой инструкции. Вам могут предложить бесплатный курс обучения, легкий способ заработка, выигрыш в рандомной лотерее — вам нужно лишь продиктовать личные данные. В таких ситуациях важно вспоминать пословицу — «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
Не сообщайте личную информацию
Это именно то, что и нужно мошенникам. Даже если злоумышленник уделил вам много времени и грамотно все рассказал, втеревшись к вам в доверие, хорошенько подумайте перед тем, как диктовать личные данные, коды из смс и пр. При адекватной оценке можно понять: если код пришел на ваш личный номер, то предназначен он исключительно для вас, а не для третьих лиц, которые настойчиво требуют его назвать. Будьте бдительны!
И напоследок. Эксперты проанализировали обращения граждан и выявили самые частые «сценарии» мошеннических разводов за 2024 год. Выяснилось, что чаще всего злоумышленники представлялись операторами связи и под предлогом «продления договора» просили сообщить код, который придет в смс. На эту схему пришлось 44% от всех мошеннических звонков, зафиксированных «Яндексом», сообщили в компании.
В 20% случаев был разыгран сценарий «двухэтапное давление», когда первый звонок — явная попытка мошенничества, а второй звонок — уже якобы от представителя банка, который вполне оправданно предлагает абоненту обезопасить счета.
На третьем месте с 16% оказались уловки от фейковых сотрудников социальных служб. Они предлагали пересчитать пенсию или пособия в сторону увеличения с учетом упущенного стажа.
Также довольно часто злоумышленники используют сценарий с якобы блокировкой аккаунта в «Госуслугах», для снятия которой опять же требуется заветный смс-код.