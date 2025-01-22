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Posted 22 января, 09:14

Published 22 января, 09:14

Modified 22 января, 09:16

Updated 22 января, 09:16

«Здравствуй, я»: мошенник пытался обмануть депутата из Екатеринбурга от его же имени

«Здравствуй, я»: мошенник пытался обмануть депутата из Екатеринбурга от его же имени

22 января 2025, 09:14
Фото: 1MI.
Мошенники под видом депутата из Екатеринбурга Константина Киселева попытались обмануть… депутата Константина Киселева. Афера провалилась.

В Екатеринбурге мошенники использовали имя известного депутата Константина Киселева для обмана людей. Они звонили гражданам от лица депутата, представляясь им самим, и пытались выманить деньги. Однако их план провалился, когда они написали самому Константину Киселеву, сообщает 66.RU.

День добрый, Константин Викторович, — пишет самому депутату мошенник.
Здравствуй, я — саркастично отвечает настоящий Константин Киселев.

Депутат рассказал о случившемся инциденте в своих социальных сетях. По словам Киселева, у злоумышленников ничего не вышло и афера сорвалась, хотя действовали они достаточно нагло. Этот случай еще раз напоминает о необходимости быть внимательными при общении с незнакомцами, особенно если они требуют перевести деньги или предоставить личные данные. Важно помнить, что настоящие представители власти никогда не будут просить вас о таких действиях через телефонные звонки.

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