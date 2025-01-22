«Здравствуй, я»: мошенник пытался обмануть депутата из Екатеринбурга от его же имени

Депутат рассказал о случившемся инциденте в своих социальных сетях. По словам Киселева, у злоумышленников ничего не вышло и афера сорвалась, хотя действовали они достаточно нагло. Этот случай еще раз напоминает о необходимости быть внимательными при общении с незнакомцами, особенно если они требуют перевести деньги или предоставить личные данные. Важно помнить, что настоящие представители власти никогда не будут просить вас о таких действиях через телефонные звонки.