Житель Верхотурья убил топором знакомого

Posted 22 января, 14:18
Published 22 января, 14:18
Modified 22 января, 14:20
Updated 22 января, 14:20
Мужчина находился в алкогольном опьянении. В какой-то момент он стал ругаться со своим знакомым и начал его бить топором. В результате потерпевший скончался, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.
Злоумышленник вскоре был задержан. После того, как по данному дело прошло расследование, материалы были отправлены в суд. Свердловчанина приговорили к девяти годам тюрьмы.
Напомним, в Карпинске местный житель убил ножом своего коллегу из-за громкой музыки в машине.