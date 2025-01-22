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Posted 22 января, 14:18

Published 22 января, 14:18

Modified 22 января, 14:20

Updated 22 января, 14:20

Житель Верхотурья убил топором знакомого

Житель Верхотурья убил топором знакомого

22 января 2025, 14:18
Фото: Изображение Midjourney.
В Верхотурье 55-летний мужчина убил топором своего знакомого во время ссоры. Происшествие случилось в июле 2024 года.

Мужчина находился в алкогольном опьянении. В какой-то момент он стал ругаться со своим знакомым и начал его бить топором. В результате потерпевший скончался, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.

Злоумышленник вскоре был задержан. После того, как по данному дело прошло расследование, материалы были отправлены в суд. Свердловчанина приговорили к девяти годам тюрьмы.

Напомним, в Карпинске местный житель убил ножом своего коллегу из-за громкой музыки в машине.

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