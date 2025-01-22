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Posted 22 января, 07:54

Published 22 января, 07:54

Modified 22 января, 07:56

Updated 22 января, 07:56

Жители Нижнего Тагила выберут территории для благоустройства

Жители Нижнего Тагила выберут территории для благоустройства

22 января 2025, 07:54
Фото: Изображение Midjourney.
Администрация Нижнего Тагила объявила сбор предложений от горожан для того, чтобы сформировать перечень городских территорий, которые нужно благоустроить в 2026 году. Предложения принимаются с 22 января по 7 февраля 2025 года.

Горожане могут отправлять свои заявки через «Госуслуги» или прийти в мэрию и передать их в управлении городским хозяйством, рассказали в пресс-службе Нижнего Тагила.

Предложения по обновлению парков и скверов будут представлены на общественных обсуждениях, а затем на онлайн-голосовании. Территория, за которую проголосует большинство, получит поддержку из регионального и федерального бюджетов.

Напомним, в ноябре 2024 года в Нижнем Тагиле на публичных слушаниях был принят городской бюджет на 2025 год.

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