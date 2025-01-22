Жители Нижнего Тагила выберут территории для благоустройства

Posted 22 января, 07:54
Published 22 января, 07:54
Modified 22 января, 07:56
Updated 22 января, 07:56
Горожане могут отправлять свои заявки через «Госуслуги» или прийти в мэрию и передать их в управлении городским хозяйством, рассказали в пресс-службе Нижнего Тагила.
Предложения по обновлению парков и скверов будут представлены на общественных обсуждениях, а затем на онлайн-голосовании. Территория, за которую проголосует большинство, получит поддержку из регионального и федерального бюджетов.
Напомним, в ноябре 2024 года в Нижнем Тагиле на публичных слушаниях был принят городской бюджет на 2025 год.